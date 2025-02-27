5.1 مليارات درهم التجارة غير النفطية بين دبي وبنغلاديش في 9 أشهر

نظّمت غرف دبي، أمس، «منتدى دبي - بنغلاديش للأعمال»، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون بين مجتمعات الأعمال في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم نمو حركة التجارة البينية.

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دبي وبنغلاديش، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 5.1 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 23.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع عدد الشركات البنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2024 بنسبة 19% على أساس سنوي، ليبلغ عددها بنهاية العام الماضي 8686 شركة.

وشهدت فعاليات المنتدى إبرام مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة دكا، بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي والعمل المشترك لتنويع وتنمية التجارة والاستثمارات البينية.

وسيقدم الطرفان دعماً متكاملاً يشمل خدمات التوفيق بين الأعمال لتعزيز التواصل بين الشركات المصدرة والمستوردة في دبي، ونظيرتها في مدينة دكا، إضافة إلى دعم المشاريع والاستثمارات المشتركة بين شركات القطاع الخاص.

كما تنص المذكرة على تطوير التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.

وقّع المذكرة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس غرفة تجارة وصناعة دكا، تكسين أحمد.

وقال لوتاه: «نحرص على تقديم دعم متكامل للشركات والمستثمرين من بنغلاديش، للإسهام في تنمية أعمالهم في دبي، وذلك بالاعتماد على ما تتمتع به الإمارة من مقومات استثنائية، ونلتزم بتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في دبي وبنغلاديش لبناء شراكات واعدة والإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا، تكسين أحمد: «تعد الجالية البنغالية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في دولة الإمارات، وتشكل نحو 17% من إجمالي القوى العاملة خارج بنغلاديش، وبذلك تكون الإمارات ثاني أكبر وجهة عمل خارجية للبنغاليين بعد السعودية»، مشيراً إلى أن قيمة التجارة بين بنغلاديش والإمارات في عام 2024 بلغت نحو مليارَي دولار.

وقدمت غرف دبي ضمن فعاليات المنتدى عرضاً تعريفياً، سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي بالنسبة للشركات من بنغلاديش، التي تتضمن قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحة الطبية، إضافة إلى تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية.

أما بالنسبة للفرص المتاحة للمصدرين من دبي إلى بنغلاديش، فأشار العرض التعريفي إلى أنها تتركز في المنتجات الكيميائية العضوية والمنتجات النحاسية والمطاط والجلود، فيما تشمل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في بنغلاديش قطاع الخدمات المالية، بما فيها التكنولوجيا المالية «فينتيك»، إضافة إلى إدارة البيانات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب قطاع الخدمات الطبية والصناعات الغذائية.