دبي تستضيف أكبر مؤتمر ومعرض لتكنولوجيا العقار عالمياً

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة الإمارة لأكبر مؤتمر ومعرض عالمي لتكنولوجيا العقارات «PropTech Connect 2026»، الأول من نوعه، والذي يجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين وشركات تكنولوجيا العقارات من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، وتحليل البيانات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع عالمياً، وذلك في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الرقمي.

وأضافت الدائرة أن استضافة دبي لهذا الحدث تأتي تأكيداً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يقود مسيرة التحول الرقمي للإمارة، ويدعم تطبيق أحدث الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، ويمثّل الحدث نقطة تحول في تسريع تبني تكنولوجيا العقارات.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «تنظيم هذا الحدث في دبي يعكس الحرص على توفير منظومة عقاريّة متكاملة وقائمة على الابتكار والتكنولوجيا تماشياً مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، مشيراً إلى أن ذلك يُعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للحلول العقارية الذكية.

وقال: «من خلال هذا المؤتمر والمعرض العالمي، نهدف إلى استقطاب كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وصنّاع القرار لاكتشاف أحدث الابتكارات التقنية التي تُسهم في تطوير واستشراف مستقبل القطاع العقاري، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث منصة فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية في القطاع».

ومن المتوقع أن يُشكّل «PropTech Connect 2026» تجربة استثنائية للمشاركين في مختلف مجالات تكنولوجيا العقارات، من خلال إمكانية بناء علاقات استراتيجية مع كبار قادة القطاع العقاري العالمي، إلى جانب توفير فرص استثمارية وشراكات نوعية.