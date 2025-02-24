11.3% نمواً في معاملات «تصديق الوثائق» بغرفة تجارة دبي خلال 2024

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 23.752 ألف وثيقة خلال عام 2024، بنمو بنسبة 11.3% مقارنة بعدد الوثائق المُصدقة خلال عام 2023.

وتقدم الغرفة ثلاث خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ64 فئة من الوثائق.

وخلال عام 2024، قامت الغرفة بإنجاز 21.716 ألف معاملة تصديق على صحة التوقيع بنمو 13.9% على أساس سنوي، كما قدمت خدمة التصديق على مستندات طبق الأصل لـ1835 وثيقة، وأنجزت 201 معاملة توثيق للمستندات خلال العام الماضي.

وقال نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص على تقديم خدمات متكاملة بإجراءات مبسطة وفعّالة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص، ومن ضمنها خدمة التصديق المقدمة إلكترونياً، التي تسهم في ترسيخ الصدقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بهذه الخدمة المهمة».

وشملت الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال عام 2024 كلاً من رسائل «إلى من يهمه الأمر» والتي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تلتها تقارير المدققين في المرتبة الثانية، وجاءت الشهادات ثالثاً، ومن ثم الفواتير رابعاً، وحلت الاتفاقيات في المرتبة الخامسة، تلتها خطابات التفويض في المرتبة السادسة، وعقود الوكالات سابعاً، والتصديق على مستندات طبق الأصل ثامناً، والرخص والوكالات القانونية تاسعاً.

وشهدت عقود الوكالات، أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق الـ10 الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات خلال عام 2024 نمواً على أساس سنوي بنسبة 43%، تلتها رسائل «إلى من يهمه الأمر» التي سجلت نمواً بنسبة 9%.

. رسائل «إلى من يهمه الأمر» تصدرت الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات.