غرفة عجمان وجمعية الأفكار البريطانية تبحثان التعاون في الابتكار

بحثت غرفة عجمان وجمعية الأفكار البريطانية، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وأفضل الممارسات في منظومة الابتكار العالمي، وذلك بهدف تطوير وتعزيز استراتيجية الابتكار في الغرفة، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني حلول الابتكار وإدارة الأفكار لتنمية الأعمال وزيادة الإنتاجية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مركز «ثرا» لريادة الأعمال وضمن فعاليات شهر الابتكار، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، فيصل الخوري، ومدير إدارة البرامج والابتكار، ليلى السعدي، ورئيس قسم التميز والريادة في غرفة عجمان، ريم سيف المهيري، ومن جانب جمعية الأفكار البريطانية زينه كوكس مدير العمليات في الجمعية.

وقال فيصل الخوري، إن «تخصيص دولة الإمارات، شهر فبراير من كل عام للابتكار، يجسد توجيهات قيادتها في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، الأمر الذي يعزز مكانتها الريادية عالمياً»، لافتاً إلى أن الغرفة قطعت شوطاً في ترسيخ ثقافة إدارة الأفكار والابتكار لدى موظفيها وأعضائها، من خلال برنامج «فكرتي»، الذي يوفر منصة لجمع الأفكار المبتكرة دعماً لتحقيق رؤية وأهداف الغرفة وتطوير وتحسين الخدمات والمبادرات وجذب الاستثمارات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض خدمات جمعية الأفكار البريطانية، وبرامجها المتخصصة في تعزيز الابتكار المؤسسي وآليات تشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم المبتكرة، وتطوير بيئات عمل محفزة على الإبداع.

كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الابتكار، وأهمية دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتطوير الأفكار والمقترحات المبتكرة.