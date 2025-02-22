دبي مقراً لأكبر منشأة لمعالجة الزعفران في الخليج

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» عن شراكة استراتيجية مع العلامة التجارية الهندية العالمية الرائدة في مجال الأغذية «حلويات هالديرم»، لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت «جافزا» في بيان بأنه سيتم تشغيل المنشأة، المقرر افتتاحها في مارس 2025، من قبل شركة «كيسار إكسبرت آند باكرز»، المتخصصة في معالجة الزعفران عالي الجودة بخبرة تمتد 22 عاماً في الهند. وستحصل المنشأة على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (BRCGS) الأوروبية المعترف بها عالمياً، لضمان أعلى معايير الجودة والنقاء للزعفران المنتج. وتهدف المنشأة في مرحلتها الأولى إلى معالجة 30 طناً مترياً من الزعفران، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 100 طن متري خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والربط العالمي الذي يوفره كل من «جافزا» وميناء جبل علي. كما ناقش الطرفان فرص التعاون المستقبلي لتوسيع تواجد «حلويات هالديرم» في دبي، وزيادة الاستثمار في مرافق تجهيز وتوزيع الأغذية. وتعكس هذه الاتفاقية دور دبي كمركز تجاري عالمي رائد، وتعزز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في «جافزا»، الذي يضم حالياً أكثر من 770 شركة متخصصة في هذا المجال.