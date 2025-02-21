37.1 مليار درهم إيرادات فنادق الدولة خلال 10 شهور

أكّد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت، من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، نحو 37.1 مليار درهم، بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال تلك الفترة إلى نحو 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتوقع بن طوق أن يشهد قطاع السياحة مزيداً من النمو خلال العام الجاري، وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات وجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً، كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها، في ضوء اختيار العين عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميّزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوّار والمقيمين في الدولة، لاسيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.

وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.

عبدالله بن طوق:

. القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.