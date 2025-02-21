العراق وتركيا والمملكة المتحدة تتصدّر نمو الشركات الأجنبية الجديدة بغرفة دبي

أفاد تحليل لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بأن العراق وتركيا والمملكة المتحدة سجلت أعلى معدلات نمو في قائمة أعلى 10 جنسيات للشركات الأجنبية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2024، ما يجسّد تزايد جاذبية دبي الاستثمارية للشركات من مختلف دول العالم، وزيادة تنوع جنسيات المستثمرين الجدد في الإمارة.

وارتفع عدد الشركات العراقية الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي إلى 1718 شركة في 2024، مقارنة بـ1247 شركة عراقية جديدة انضمت للعضوية في 2023، بنمو 37.8%، فيما ازداد عدد الشركات التركية الجديدة التي انضمت للعضوية إلى 1314 شركة في 2024، مقارنة بـ1047 شركة تركية جديدة في 2023، بنمو 25.5%، وبلغ عدد الشركات الجديدة من المملكة المتحدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي 2588 شركة، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 14.2% مقارنة بـ2267 شركة جديدة في 2023.

وخلال عام 2024، حلّت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة من غير الإماراتيين، حيث شهد العام الماضي انضمام 16 ألفاً و623 شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي، وحلّت باكستان في المرتبة الثانية بـ8179 شركة جديدة، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 5302 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي 2764 شركة، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة، وجاءت المملكة المتحدة خامساً بـ2588 شركة، تلتها بنغلاديش في المرتبة السادسة بـ2369 شركة، ومن ثم جاء العراق سابعاً، حيث انضمت 1718 شركة عراقية جديدة لعضوية الغرفة خلال عام 2024.

وشهدت غرفة تجارة دبي، خلال عام 2024، انضمام 1474 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة، ليحتل الأردن بذلك المرتبة الثامنة، فيما حلّت الصين في المرتبة التاسعة مع انضمام 1473 شركة صينية جديدة لعضوية الغرفة، وجاءت تركيا في المركز العاشر بـ1314 شركة.

واستحوذ مجال التجارة والخدمات على نحو 41.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في عام 2024، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32.9% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 10.5%، من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في عام 2024، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة بـ8.4%.