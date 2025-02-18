«آل مكتوم الدولي» الأكثر ازدحاماً بحركة الطيران الخاص أوسطياً

واصل مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب» تسجيل نموّ كبير بحركة الطيران الخاص في عام 2024، ليصل عدد الرحلات إلى 17 ألفاً و891 رحلة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي، في وقت شهد شهر ديسمبر 2024 تسجيل 2600 رحلة، بزيادة نسبتها 51% على أساس سنوي.

ويُعزى هذا النموّ إلى المكانة العالمية التي تحظى بها دبي، باعتبارها مركزاً رئيساً للمعارض والفعاليات والأنشطة التجارية والترفيهية، إضافة إلى دورها البارز في قطاع السياحة، إذ استقبلت الإمارة 18.72 مليون زائر دولي خلال عام 2024، ما يدعم جاذبيتها المتزايدة.

وقال مدير إدارة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران، طارق بن غليطة: «يعكس هذا الإنجاز مكانة مطار آل مكتوم الدولي كأكثر المطارات ازدحاماً بحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويُسعدنا أن نشهد هذا النموّ السنوي المستدام في حركة الطيران، الذي ينسجم مع الإنجازات المحقّقة في عام 2024، إذ وقّعنا العديد من الاتفاقات مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطيران، لتوسيع حضورها في المنطقة، كما افتتحنا منشآت حديثة عدة، لنواصل بذلك التزامنا بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي عاصمة عالمية للطيران».

يُذكر أنّ مشروع محمد بن راشد للطيران يوفّر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، إذ يعدّ منطقة حرّة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران، ويقع المشروع ضمن «دبي الجنوب» التي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.