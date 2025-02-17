"سلطة دبي البحرية" تعلن عن استعدادها للمشاركة في "معرض دبي العالمي للقوارب"

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن استعدادها للمشاركة في الدورة الـ 30 من معرض "دبي العالمي للقوارب 2023" في الفترة بين 19 و23 فبراير الحالي في الواجهة البحرية "دبي هاربر" بدبي، وهو المعرض العالمي الأكبر والأبرز عن الحياة البحرية في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 30 ألف زائر وبحضور أكثر من 200 يخت وركبة تجارية عالمية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن مشاركة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في سلطة دبي البحرية، تأتي ضمن أهدافها نحو تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي في مجال الملاحة البحرية، واليخوت الأجنبية الفاخرة، والأنشطة الترفيهية البحرية، مضيفاً أن السلطة تستعد للمشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الحالية لعام 2025 بــ4 مشاريع رائدة تهدف إلى خدمة المستثمرين ورواد الصناعة البحرية تحت سقف واحد.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد إلى استقطاب نحو 100 يخت فاخر يحمل علم أجنبي خلال عام 2024، وهو ما يؤكد على مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة هذا الحدث السنوي، لافتاً إلى جهود السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة.

وتشارك السلطة في المعرض بمشروع "أبراج الاتصالات" وهو المعني بتوفير تغطية شاملة للمساحات البحرية بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وكذلك مشروع تسجيل الوسائل البحرية وكيفية الاستعداد لاختبار رخصة قيادة وسيلة بحرية، إلى جانب توفير غرفة للمحاكاة والتي توفير تجربة افتراضية للزوار داخل المنصة.

وفي إطار مشاركتها في المعرض، أكدت السلطة استعدادها الكامل لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للقوارب واليخوت المشاركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تجربة سلسة ومتكاملة، كما تعتزم الإعلان عن ابتكارات جديدة تخدم القطاع البحري.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم إلى أن منصة سلطة دبي البحرية في المعرض ستقدم تجربة غنية للزوار، تشمل عروضاً تفاعلية، ورش عمل متخصصة، ومناقشات حول أحدث التطورات في القطاع البحري. وأضاف: "نتطلع قدماً لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية استثنائية لليخوت، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم".