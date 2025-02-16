مطار دبي الدولي يواصل الصدارة العالمية في «المقاعد المُجدولة»

سجل مطار دبي الدولي، خلال فبراير الجاري، أكثر من 4.78 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة (9.56 ملايين في الاتجاهين)، مقابل نحو 4.73 ملايين مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، ليتربع بذلك على عرش مطارات العالم في السعة المقعدية الإجمالية (الرحلات الدولية والمحلية) بفارق وصل إلى 214 ألف مقعد، مقارنة بنظيره الأميركي «مطار هارتسفيلد أتلانتا جاكسون الدولي» الذي حلَّ ثانياً، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وللشهر الثاني على التوالي في بداية عام 2025، يتفوق «دبي الدولي» على نظيره الأميركي «مطار هارتسفيلد أتلانتا جاكسون الدولي».

وقالت المؤسسة «في فبراير 2025، يظل مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بـ4.8 ملايين مقعد، بزيادة 1% في السعة مقارنة بشهر فبراير 2024»، مشيرة إلى أنه من المهم ملاحظة تأثير (السنة الكبيسة) في أوجه المقارنة مع فبراير 2024، وموضحة أنه مع مقارنة المقاعد اليومية لمطار دبي الدولي لشهر فبراير 2025، بالعام الماضي، فإن النمو المسجل هو 5%.

وأضافت أن مطار دبي الدولي تفوق على «هارتسفيلد أتلانتا» خلال فبراير 2025، مشيرة إلى أن المطار الأميركي جاء في المركز الثاني بعد دبي، مسجلاً نحو 4.56 ملايين مقعد.

وحلَّ مطار طوكيو الدولي في اليابان في المركز الثالث بإجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً خلال فبراير 2025، مسجلاً نحو 4.2 ملايين مقعد، تلاه مطار شنغهاي بنحو أربعة ملايين مسافر، و«لندن هيثرو» في المركز الخامس، مسجلاً 3.85 ملايين مقعد.

كما حافظ «دبي الدولي» على مركز أكبر مطار في العالم، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية فقط خلال فبراير، متفوقاً على «لندن هيثرو» الذي سجل 3.6 ملايين مقعد في المركز الثاني، تلاه مطار سيؤول في المركز الثالث بنحو 3.4 ملايين مقعد، وسنغافورة وأمستردام في المركزين الرابع والخامس بنحو 3.3 ملايين مقعد و2.9 مليون مقعد لكل منهما على التوالي.

وأرسى مطار دبي الدولي، معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.