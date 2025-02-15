أحمد بن سعيد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «طيران الشرق الأوسط»

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه بمجموعة الإمارات أمس، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط، محمد عبدالرحمن الحوت، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات قطاع الطيران، والتحديات والفرص المتاحة في المنطقة.

وخلال اللقاء، أثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة طيران الشرق الأوسط، مثمناً سموه دورها المحوري خلال الأزمة الأخيرة في لبنان. وأكد سموه أن الناقلة الوطنية اللبنانية كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي أبقى لبنان متصلاً بالعالم، ما مكّن اللبنانيين في الداخل والخارج من الحفاظ على التواصل والتنقل في ظل الظروف الصعبة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين الناقلتين، بما يسهم في دعم قطاع الطيران في المنطقة، وتعزيز الربط الجوي بين الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في صناعة النقل الجوي، وأهمية تبني الحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط «طيران الإمارات» و«طيران الشرق الأوسط»، وتعكس التزامهما المشترك بتقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمسافرين، وتعزيز روابط التعاون في قطاع الطيران بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.