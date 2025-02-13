"الاتحادية للضرائب": الفوز بجائزة "تصفير البيروقراطية" حافز لتقديم خدمات أكثر كفاءة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيئة بفوزها بجائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" في دورتها الأولى بتحقيق فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة المركز الأول في فئة "الأثر على قطاع الأعمال"، يُشكل حافزا كبيرا لمواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لمساندة قطاع الأعمال وإسعاد المتعاملين.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن "تحقيق الفوز بهذه الجائزة القيمة نتيجة تضافر جهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب، والسعي المتواصل لتطوير الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار بجميع قطاعات العمل، بما يتماشى مع رؤيتنا لنكون هيئة ضريبية رائدة عالميًا في تحصيل الإيرادات الضريبية وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية".

وفاز فريق الهيئة الاتحادية للضرائب بالمركز الأول في فئة "الأثر على قطاع الأعمال" التي تركز على تصفير البيروقراطية الهادف لتحفيز قطاع الأعمال، حيث تمكن الفريق بتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة في تبسيط إجراءات التسجيل في نظام ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقليص جهد المتعامل خلال عمليات التسجيل في نظام ضريبة الشركات بنسبة كبيرة، حيث تُمنح جائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" لفئة "الأثر على قطاع الأعمال" لأفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي عبر إلغاء الأعباء على قطاع الأعمال، مما يساعد في تحفيز النمو الإستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من منطلق إدراكها بأهمية الابتكار في تصفير البيروقراطية قامت باستخدام تقنيات مبتكرة نجحت من خلالها في تخفيض عدد الحقول، وتقليل التكلفة على المتعاملين، وخفض وقت إنجاز الخدمة، فساهمت هذه الجهود في تعزيز ريادة الدولة في المجال الضريبي، حيث حققت المركز الأول في مؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يعزز مكانتها الاقتصادية.