مركز دبي المالي العالمي يطرح "منصة رقمية" جديدة في قطاع التكنولوجيا العقارية

أطلق مركز دبي المالي العالمي، منصة رقمية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية والأطراف الثالثة من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات API، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وستساهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري.

وستدعم المنصة الرقمية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.

وتعد "كيبر"، شركة التكنولوجيا العقارية في دبي، أول المشتركين في المنصة الرقمية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس.

وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي إنه من خلال توفير المنصة الرقمية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري.

من جانبه قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيبر" إن هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي يمثل نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي.