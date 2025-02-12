3.86 مليارات درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في 2024

حققت «شركة أدنوك للتوزيع» أرباحاً قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.86 مليارات درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

ووصلت الأرباح الأساسية - قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، باستثناء مكاسب المخزون والبنود غير المتكررة - إلى 3.63 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 11.4% على أساس سنوي.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن صافي الربح المعدل ارتفع 2.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار درهم، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة، التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، ما يعكس الأساس القوي للشركة.