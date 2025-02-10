رائد أعمال صيني يروي قصة نشأته: الإمارات أرض الفرص

أكد رائد الأعمال أحمد اللويسي الملقب بـ "أحمد الصيني أو لي خليجي" أنه خلال دراسته في مدارس دولة الإمارات لم يشعر يوماً بأنه أجنبي، قائلاً: " تعلمت الكثير من العادات والتقاليد الإماراتية وكيفية احترام الجميع، وأنا صيني بصناعة إماراتية".

جاء ذلك خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ"القمة العالمية للحكومات" تحت عنوان "صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية، عالمي الأثر" بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء الشباب العرب، وقادة مؤسسات العمل المجتمعي والتنموي، ونخبة من القيادات الشابة من مختلف الميادين التخصصية والخبرات المتميزة من كافة الدول العربية.

الإمارات أرض الفرص

وأضاف "اللويسي" خلال استعراض رحلته تعلمه ونشأته في الدولة، أن الإمارات تعد أرض الفرص والآمان ومن يجتهد ويعمل بجد سيجني ثمار هذا الاجتهاد، مؤكداً أن الإمارات استطاعت أن تضع بصمتها القوية والرائدة في العالم في كافة المجالات المتنوعة.

ويمثل الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة المهتمة بتمكين الشباب العربي ضمن عدد من مسارات العمل التنموي، وتُعرض فيه الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب العربية والنماذج المُلهمة، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات الإقليمية المعنية ببناء القدرات واكتساب المهارات وتوفير البيئات الممكنة



يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.