متعاملون: قوائم الانتظار تُعيق تسلّم «نيسان باترول» الجديدة

أبدى متعاملون لـ«الإمارات اليوم» ملاحظات تتعلق بقوائم انتظار طويلة، تتضمن فترات تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، لتسلم الطراز الجديد من سيارة «نيسان باترول».

وقالوا إن فكرة الدخول في قوائم انتظار من أبرز المشكلات التي تواجه الراغبين في اقتناء الطراز الجديد من السيارة، التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق الإماراتية، لافتين إلى أن التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد تم حلها في الأسواق المحلية والإقليمية منذ فترة طويلة.

من جهتها، كشفت شركة العربية للسيارات وكيل سيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، أن الطلب على بعض الطرز المميزة يشهد ارتفاعاً كبيراً، ما قد يؤدي إلى تمديد فترات التسليم، لضمان تقديمها بأعلى مستويات الجودة.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى تميز هذه الطرز أحياناً بـ«تخصيصات» فريدة للسوق المحلية، أو ميزات إضافية تتطلب تنسيقاً دقيقاً، لضمان تحقيق توقعات المتعاملين.

وتفصيلاً، قال المتعامل يوسف عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت عند الاستفسار لشراء إحدى فئات سيارة (نيسان باترول) الجديدة، بأنه يتوجب عليّ التسجيل في قائمة انتظار تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حتى أتمكّن من تسلم الطراز الجديد».

من جانبه، أكد المتعامل إبراهيم محمد أن «طول فترات تسليم فئات الطرز الجديدة من (نيسان باترول)، التي تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وفقاً لتأكيدات مسؤولي وكالات السيارات، يعوق اقتناء السيارة»، لافتاً إلى أن المشكلات والتحديثات المتعلقة بسلاسل التوريد والشحن عموماً، بما فيها السيارات تم حلها في الأسواق المحلية والإقليمية منذ فترة طويلة.

وفي السياق نفسه، اعتبر المتعامل عامر حسن فكرة الدخول في قوائم انتظار للحصول على السيارة، من أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في اقتناء الطرز الجديدة من «نيسان باترول»، خصوصاً أنها تلقى شعبية لدى العديد من المتعاملين في السوق المحلية.

وطالب بإيجاد حلول تقلّص فترة تسليم السيارة، حتى لا يضطر المتعامل إلى البحث عن بدائل أخرى.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات وكيل سيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حسام بغدادي، إن «الشركة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 184% في الطلب على سيارات (نيسان باترول) خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وذلك بفضل إطلاق الطراز الجديد كلياً في أكتوبر الماضي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم هذا الطراز بدور محوري في تعزيز الحصة السوقية لعلامة (نيسان) التجارية، ما عزز مكانتها في هذا القطاع، وأسهم في ترسيخ موقعها في السوق عموماً».

وتابع: «منذ إطلاقها محلياً في السبعينات، تواصل طرز (نيسان باترول) ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر السيارات شعبية في السوق الإماراتية».

ورداً على ملاحظات متعاملين بتأخير استلام الطراز الجديد من «نيسان باترول»، قال بغدادي: «الطلب على بعض الطرز المميزة يشهد ارتفاعاً كبيراً، ما قد يؤدي إلى تمديد فترات التسليم، لضمان تقديمها بأعلى مستويات الجودة»، وأضاف: «تتميز هذه الطرز أحياناً بـ(تخصيصات) فريدة للسوق المحلية، أو ميزات إضافية تُعزز تجربة القيادة، ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً لضمان تحقيق توقعات المتعاملين، كما تعمل الوكالات باستمرار على تقديم الحلول، بما في ذلك خيارات بديلة وخدمات مبتكرة، لمواكبة تطلعات المتعاملين».

وحول أبرز الاختلافات بين الطراز الجديد والسابق لـ«نيسان باترول»، قال بغدادي: «يمثل طراز (نيسان باترول) الجديد نقلة نوعية مقارنة بالموديلات السابقة، إذ يتميز بتحديثات مبتكرة تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا المتطورة، فعلى مستوى الأداء تم تجهيز الطراز الجديد بمحرك (V6) المزود بشاحن مزدوج، وناقل حركة آلي بتسع سرعات، إلى جانب نظام تعليق هوائي متكيف، يتيح تخصيص إعدادات القيادة لتناسب مختلف التضاريس».