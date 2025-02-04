«دبي الجنوب» تستقطب 415 شركة جديدة في 2024

استقطبت منطقة «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، 415 شركة جديدة خلال عام 2024، ليبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة 4044 شركة، مع معدل احتفاظ بالشركات القائمة وصل إلى 94%.

وأفادت «دبي الجنوب»، في بيان، أمس، أعلنت فيه عن إنجازاتها العام الماضي، بأن مجمّع الأعمال شهد تأجير 500 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية، ما يمثل زيادة بنسبة 300% مقارنة بعام 2023.

واستكملت شركة «دبي الجنوب للعقارات»، المرحلة الأولى من مشروع «النبض الشاطئ»، التي تضم أكثر من 200 وحدة، فيما تستعد لتسليم 500 وحدة إضافية على مراحل أخرى بحلول نهاية النصف الأول من 2025.

ولتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية في السوق، أطلقت الشركة كذلك مشروع «ساوث ليفينج»، الذي بيع بالكامل، فيما بدأت أعمال البناء في المشروع بعد تعيين المقاول.

كما افتتحت مدرسة «جيمس فاوندرز» أبوابها رسمياً العام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 500 طالب.

وإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية مع شركة «BT Properties» أكبر مطور عقاري خاص في آسيا، لتطوير مجتمع سكني مسوّر ضمن منطقة الغولف في «دبي الجنوب».

بدورها، سجلت المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» إنجازات عدة العام الماضي، ما رسّخ دورها الحيوي في دعم قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، ومن بين هذه الإنجازات افتتاح مركز إقليمي جوي وأرضي حديث لشركة «فيديكس»، ومركز توزيع إقليمي لشركة «بوسطن ساينتيفيك» في منشأة «هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس»، إلى جانب بدء العمل على منشأة جديدة لشركة «دناتا لوجستيكس».

وبالتعاون مع «إيفوكارغو»، أُنجزت بنجاح المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، أمّا «مشروع محمد بن راشد للطيران»، فقد وقّع اتفاقات عدة مع شركات بارزة في قطاع الطيران لتعزيز وجودها في المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، إن «استقطاب الشركات الجديدة ومواصلة تسجيل معدلات احتفاظ متميزة، يعكسان الثقة التي يضعها مجتمع الأعمال في (دبي الجنوب)».

وأضاف: «نجاحنا المستمر في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، يعزز دورنا في دعم رؤية الحكومة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي وخطط التنمية المستقبلية».