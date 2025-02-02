"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" يتوّج الفائزين بـ"مسابقة الشركات الناشئة"

توّج "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025" الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" رواد الأعمال الفائزين في مسابقة "عرض الشركات الناشئة" البالغ مجموع جوائزها 700 ألف درهم منها 200 ألف درهم نقداً و500 ألف درهم فرص تمويل كما كرّم المهرجان الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في بيئة ريادة الأعمال ضمن جوائز SEFFY. جاء ذلك خلال "أمسية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" التي أقيمت مساء أمس في "مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" برعاية شركة "دو" حضرتها كل من نجلاء المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة وسارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ"شراع" إلى جانب عدد من المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال حيث تم تسليط الضوء على أبرز الابتكارات والمشاريع الواعدة التي تُشكل ملامح مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة.

وتنافس المشاركون في دورة هذا العام من جائزة "عرض الشركات الناشئة" في 4 مسارات رئيسية وحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم إلى جانب فرصة للحصول على تمويل من المستثمرين وتذاكر طيران مقدمة من "العربية للطيران" وجاءت الجوائز بالشراكة مع مبادرة "1Tank" التابعة لمجموعة "1trepreneur".

وأسفرت النتائج عن فوز شركة Solumar في مسار الاستدامة برعاية "إعمار" بينما حصدت Gam3s.gg الجائزة في مسار الصناعات الإبداعية برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) وفازت Hulexo في مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0 برعاية "دو" أما في قطاع تكنولوجيا التعليم فقد فازت Squirrel Education برعاية "الهلال للمشاريع".

وفي إطار تكريم المساهمين في دعم بيئة ريادة الأعمال كرّمت جوائز SEFFY 2025 الشخصيات والمؤسسات التي أحدثت أثراً ملموساً في هذا القطاع حيث نال الدكتور محمد الحميري جائزة "الموجّه المتميز" تقديراً لدوره في الإرشاد والتوجيه بينما حصدت The Waste Lab جائزة "التأثير الاجتماعي" لجهودها في الاستدامة وفازت Pulse IoT Technologies بجائزة "التكنولوجيا" وحصلت مجموعة BEEAH على جائزة "داعم المنظومة" لدورها في تمكين الشركات الناشئة فيما ذهبت جائزة "النجم الصاعد" التي تُمنح للمشاريع الناشئة الواعدة إلى Remal، تأكيداً على تميزها ونموها السريع.

وأكدت عبير الأميري مسؤولة الشراكات والبرامج في "شراع" أن المهرجان يُجسد التزام الشارقة المستمر بتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الابتكار مشيرةً إلى أن المركز نجح في تمكين أكثر من 450 شركة ناشئة تجاوزت إيراداتها 258 مليون دولار واستقطبت استثمارات بلغت قيمتها 257.1 مليون دولار لافتة إلى أن 53% من هذه الشركات أسستها سيدات ما يعكس الدور المتزايد للمرأة في قطاع الأعمال.

من جانبه أشار جريج بيرس رئيس قسم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة في شركة "دو" إلى أن دعم بيئة الابتكار يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات مؤكداً أن استمرار الاستثمار في الشركات الناشئة يساهم في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز المعدلات العالمية.

وعرفاناً بدور الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح المهرجان كرّم المهرجان مجموعة من الجهات الداعمة من بينها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ومصرف الإمارات للتنمية وبيئة والعربية للطيران ومطار الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وروّاد ومجرى وMultiples وFloward وفرسان الإمارات للعمل التطوعي وكريسينت إنتربرايزس إلى جانب مجلة Entrepreneur الشريك الإعلامي الرسمي.