علياء المزروعي: رفع معدل نجاح روّاد الأعمال الشباب إلى 50% بحلول 2031

أفادت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، خلال فعاليات «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، والتي انطلقت أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بأن الدولة تستهدف رفع معدل نجاح روّاد الأعمال الشباب من 30% إلى 50% بحلول 2031، لافتة إلى إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» بالتعاون مع 16 جهة حكومية، بهدف دعم وتطوير ريادة الأعمال في الدولة، حيث خصص الصندوق 300 مليون درهم كحوافز لتشجيع الخريجين على دخول قطاع ريادة الأعمال.

وتفصيلاً، انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثامنة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال العالميين، وصناع التغيير، ومنهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة «مؤسسة الشارقة للفنون».

وأكّدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، خلال جلسة نقاشية بعنوان «معالجة التحديات الاجتماعية وتعزيز التقارب بين الثقافات من خلال الفن والعمل الخيري والإنساني»، أن كل مشروع تعمل عليه يعكس رؤيتها الخاصة مستلهمة هذا المبدأ من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائماً أهمية أن يكتب المجتمع تاريخه بنفسه بدلاً من أن يُكتب له من قبل الآخرين، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الثقافة وريادة الأعمال، وأن دعم قطاعات المتاحف والثقافة والتعليم، وغيرها تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات لضمان استدامتها وتعزيز تأثيرها في المجتمع.

وألقت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، خلال حفل الافتتاح، كلمة رئيسة بعنوان «خارطة طريق لدولة ريادية».

وأشارت في كلمتها إلى إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» بالتعاون مع 16 جهة حكومية، بهدف دعم وتطوير ريادة الأعمال في الدولة، ورفع معدل نجاح رواد الأعمال الشباب من 30% إلى 50% بحلول 2031، موضحة أن الصندوق خصص 300 مليون درهم كحوافز لتشجيع الخريجين على دخول قطاع ريادة الأعمال.

وأضافت: «أثبت اقتصاد الإمارات مرونته، مع اعتماده على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 95% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظِّف ما يقارب 86% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص».