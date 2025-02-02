12 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 3 بنوك مدرجة في «دبي المالي»

أظهر رصد أعدته «الإمارات اليوم» استناداً لإفصاحات سوق دبي المالي، أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل ثلاثة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 12.06 مليار درهم وذلك بعد أن أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2024 حتى نهاية جلسة الجمعة الماضية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد الوطني، والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.

وبحسب الرصد، فإن التوزيعات المقترحة للبنوك الثلاثة يأتي في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.317 مليارات درهم، تلاه «بنك المشرق» بقيمة 4.232 مليارات درهم، و«بنك دبي التجاري» بأكثر من 1.51 مليار درهم.

وتفصيلاً، أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة درهم لكل سهم عادي (بنسبة 100% من رأس المال)، ما يعادل إجمالي 6.317 مليارات درهم، وذلك يوم 24 فبراير الجاري.

وحقق بنك «الإمارات دبي الوطني» نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم. وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024، ليتخطى حاجز 44 مليار درهم.

ونمت القروض لدى البنك بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30%، نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

بينما أوصى مجلس ادارة «بنك المشرق» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهما لكل سهم بإجمالي 4.232 مليارات درهم).

وسجل «بنك المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليارات درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليارات درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليارات درهم.

وأوصى مجلس إدارة بنك «دبي التجاري» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلسا لكل سهم، ما يعادل 1.515 مليار درهم وذلك عن عام 2024.

وكان بنك «دبي التجاري» أعلن أن صافي الربح السنوي المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم بنهاية العام الماضي وارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي.