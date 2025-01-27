أظهرت بيانات أولية أن مطار دبي الدولي يتجه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2024، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ11 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم».

وتتوقّع مؤسسة مطارات دبي، التي تتولى مسؤولية تشغيل وإدارة وتطوير كل من مطار دبي الدولي (DXB)، ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، أن يتم الإعلان عن وصول إجمالي حركة المسافرين السنوية، خلال العام الماضي (2024)، إلى 91.9 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 64 عاماً، بعد أن حقق «دبي الدولي» نمواً قياسياً في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع استقبال 68.6 مليون مسافر.

ومن المنتظر أن تكشف «مطارات دبي» عن أرقام العام الماضي 2024 ككل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير البيانات الأولية إلى تصدّر «دبي الدولي» مطارات العالم في حركة المسافرين، بعد أن أعلنت المطارات الدولية الكبرى عن أعداد مسافريها الدوليين والمحليين خلال عام 2024، وتعامل مطار «لندن هيثرو» البريطاني (المصنف في المركز الثاني على قائمة مجلس المطارات العالمي)، مع نحو 79 مليون مسافر دولي خلال 2024 ككل، فيما سجل مطار أمستردام الهولندي (المصنف ثالثاً) نحو 66.8 مليون مسافر دولي.

بدوره، سجل مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي، خلال عام 2024، نحو 70 مليون مسافر دولي، ومطار سنغافورة 67.7 مليون مسافر دولي، ومطار إسطنبول التركي نحو 62.9 مليون مسافر، لحركة الركاب المحليين والدوليين، وفقاً للإعلانات الرسمية الصادرة عن تلك المطارات.

أمّا حركة المسافرين في مطار «إنشيون» في كوريا الجنوبية (المصنف خامساً على قائمة مجلس المطارات العالمي)، فسجل خلال عام 2024 نحو 70 مليون مسافر.

وبحسب البيانات، سيتصدر «دبي الدولي»، قائمة أكبر مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين، وبفارق كبير، مقارنة بمطار «لندن هثيرو» المصنف ثانياً، والمطارات الكبرى الأخرى في القائمة السنوية التي يتوقّع أن تصدر من «مجلس المطارات العالمي» خلال الفترة المقبلة.

وتوقّع مطار دبي الدولي استقبال 23.2 مليون مسافر في الربع الأخير من عام 2024، وهي الفترة التي تشهد ذروة في حركة المرور المباشرة، مدفوعة بعودة المغتربين إلى دولهم الأم لقضاء موسم الأعياد، إضافة إلى حركة الزوّار إلى دبي للاستمتاع بالفعاليات الشتوية في الدولة.

كما حقق «دبي الدولي» أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، إذ استقبل 23.7 مليون مسافر، ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 68.6 مليون مسافر، وبزيادة ملحوظة بلغت 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي أزاح نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشاط النقل الجوي التجاري في العالم.

• بيانات أولية تُظهر تفوق «دبي الدولي» على نظرائه وبفارق كبير في أعداد المسافرين الدوليين.