«طيران الإمارات»: الدرجة السياحية الممتازة إلى بريسبين في فبراير المقبل

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن توفير أحدث منتجاتها، الدرجة السياحية الممتازة، على رحلتيها رقم «ئي كيه 434» و«ئي كيه 435»، بين دبي وبريسبين الأسترالية، عبر ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من الأول من فبراير 2025، لافتة إلى أنه قد يتم تقديم موعد تشغيل الطائرات الجديدة إذا اكتملت عملية التحديث في وقت أبكر، وأفادت الناقلة، في بيان لها، بأنه وبهذا الإعلان، ستنضم بريسبين إلى كل من سيدني وملبورن في شبكة «طيران الإمارات» في أستراليا التي تخدمها طائرات مجهزة بمنتجات الشركة الحائزة جوائز. وأضافت «طيران الإمارات» أن إطلاق هذه الخدمة يؤكد التزامها بتزويد سكان كوينزلاند بفرصة تجربة أفضل المنتجات في فئتها، بما في ذلك التصميمات الداخلية والمقصورات المحدثة في جميع الدرجات. وبحلول الأول من أبريل 2025، ستقدم «طيران الإمارات» خدماتها إلى أستراليا بأكثر من 4000 مقعد على متن الدرجة السياحية الممتازة، عبر رحلتين يومياً من سيدني، ورحلتين يومياً من ملبورن، مع إطلاق رحلة ثالثة إلى ملبورن في 30 مارس 2025، بطائرة «بوينغ 777» المحدثة على الرحلتين «ئي كيه 404» و«ئي كيه 405»، إضافة إلى خدمة بريسبين، وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يمكن للمسافرين من أستراليا أيضاً الاستمتاع بالدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى الوجهات الشهيرة ضمن شبكة الناقلة العالمية عبر دبي، مثل لندن، وفيينا، والرياض.

يذكر أن «طيران الإمارات» تخدم مدينة بريسبين منذ أكثر من 22 عاماً، وتشغّل حالياً رحلتين يومياً بين دبي وبريسبين. ومع 77 رحلة أسبوعياً تربط أكبر خمس مدن في أستراليا: سيدني، وملبورن، وبريسبين، وبيرث، وأديلايد، بأكثر من 140 وجهة عبر دبي، تواصل «طيران الإمارات» توفير اتصال عالمي سلس للمسافرين الأستراليين بما في ذلك أشهر الخطوط الأوروبية.