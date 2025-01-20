الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بـ «مبيعات السيارات» خلال 2024

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الرابع لعام 2024، عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38%، تلتها السعودية بنسبة 23%، والمغرب بنسبة 7%، والعراق 6%، والكويت 5%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 17% على الدول العربية.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفّرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024.

ولفت التقرير إلى أن خمس دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79% من الإجمالي، وبكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89%، فيما وفرت تلك المشروعات أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة تبلغ 89% من الإجمالي.

وأضاف التقرير الذي يركز على أربعة محاور رئيسة هي: تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشروعات الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024، أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفّذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة 2003-2024 قاربت كلفتها الاستثمارية ثمانية مليارات دولار، ووفّرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات الـ10 الأولى على نحو 41% من عدد المشروعات الجديدة المنفذة، و67% من الكلفة الرأسمالية، و58% من مجمل الوظائف الجديدة، حيث تصدرت شركة «نيسان» اليابانية المقدمة، وفق عدد المشروعات بـ18 مشروعاً مثلت 10% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة «هيومان هوريزون» الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث الكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار، وبحصة 22% من الإجمالي، بينما حلت شركة «رينو» الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15% من الإجمالي.

وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، والتي تم رصدها من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج عربياً بقيادة دولة الإمارات، الدول الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين على التوالي.

وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 ولتمثّل 2.4% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو ثلاثة ملايين مركبة عام 2028. وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت خمس دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75% من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.

وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية)، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023.

. الإمارات و4 دول، هي السعودية والجزائر والمغرب والكويت، استحوذت على 75% من مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية 2024.