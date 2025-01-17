«سالك»: بدء تطبيق التعرفة المرنة اعتباراً من 31 يناير الحالي واستثناء خاص بشهر رمضان

أعلنت شركة سالك البدء في تطبيق التعرفة المرنة على جميع البوابات باستثناء شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 31 يناير 2025، وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي.

وأعلنت الشركة أن التعرفة المرنة تناسب احتياجات الجميع، بحيث صُمم ليواكب طموحات دبي كأفضل مدينة للحياة.

ووفقاً لنظام التعرفة المرورية المرنة للطرق (سالك)، الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية يناير الحالي، ستكون التعرفة كالتالي:

أوقات الذروة في رمضان: 9:00 صباحاً - 5:00 مساءً

أيام الأسبوع: 6 دراهم

يوم الأحد - باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات: 4 دراهم

خارج أوقات الذروة في رمضان: 7:00 - 9:00 صباحاً و5:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً

أيام الأسبوع: 4 دراهم

يوم الأحد - باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات: 4 دراهم

فترة ما بعد منتصف الليل خلال رمضان: 2:00 - 7:00 صباحاً

أيام الأسبوع: بدون تعرفة

يوم الأحد - باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات: بدون تعرفة

ونوهت «سالك» بأنه لا يوجد تغيير على طريقة الخصم إذا تم العبور من «بوابتي الصفا الشمالية والصفا الجنوبية» ومن «بوابتي الممزر الشمالية والممزر الجنوبية» أو بالعكس في اتجاه واحد خلال ساعة واحدة فإن الخصم يتم مرة واحدة فقط عن كل عبور لكل من البوابتين.