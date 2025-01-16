دبي تستعد لاستقبال 210.7 آلاف مشارك في فعاليات أعمال

عزّزت دبي مكانتها الرائدة وجهةً عالميةً لاستضافة فعاليات الأعمال من المؤتمرات والاجتماعات ومجموعات سياحة الحوافز خلال عام 2024، مع فوزها بعطاءات استضافة 437 فعالية أعمال متنوعة للعديد من القطاعات والمجالات المهنية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 210 آلاف و731 مشاركاً، خلال السنوات القليلة المقبلة، وستسهم بشكل إيجابي في العديد من القطاعات بما فيها السياحة والسفر والفعاليات، إلى جانب استقطاب مواهب عالمية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، وبناء شبكات مهنية مثمرة.

وأفاد بيان، أمس، بأن جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعاونه مع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، أثمرت في تحقيق زيادة لافتة في عدد عطاءات الاستضافة، التي بلغت نسبة نموها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ما يؤكد الثقة التي توليها تلك الجهات بدبي، التي أصبحت وجهة عالمية منافسة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى مدعومة بالابتكار، وببنية تحتية متطورة، وتزايد تأثيرها في الاقتصاد العالمي.

ويعكس نجاح المدينة، الذي تحقق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، جاذبية دبي المتزايدة وجهةً عالميةً متميّزةً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومزاياها التي تشمل موقعها الاستراتيجي، والأمان، وسهولة الوصول، وترحيبها بالزوّار، ويسهم هذا النجاح في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي من خلال جذب المزيد من الزوّار الدوليين، وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، كما أنه يسلّط الضوء على اقتصادها المزدهر القائم على المعرفة، في وقت تتماشى فيه هذه الفعاليات التي تستقطبها دبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.

وذكر البيان أنه بفضل هذه النجاحات والإنجازات في عام 2024، فقد صنّفت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) دبي كأفضل مدينة بالشرق الأوسط في عدد اجتماعات الجمعيات التي استضافتها في عام 2024، كما حازت لقب «أفضل وجهة اجتماعات في الشرق الأوسط وإفريقيا» من «Cvent».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، تستمر فعاليات الأعمال في دعم قطاع السياحة وتحقيق أولويات دبي الاقتصادية».

وأضاف: «يجسّد النمو الملحوظ في عطاءات استضافة فعاليات الأعمال التي نجحت دبي بالفوز بها خلال عام 2024 مكانة المدينة وجهةً رائدةً تتميّز بمقومات وإمكانات هائلة، وقادرة على توفير بنية تحتية متطورة وخدمات راقية لاستضافة هذه الفعاليات، فضلاً عن تقديم تجارب لا تُنسى لجميع المنظمين والمشاركين، كما أنها تعزز أهمية دبي مركزاً رائداً للمعرفة وتبادل الخبرات والابتكار تستفيد منه الجمعيات والشركات للإسهام في مسيرة تطورها المستمر».

وتابع الخاجة: «نعمل مع شركائنا والجهات المعنية ومزودي الخدمات، لتعزيز مكانة دبي الرائدة في قطاع فعاليات الأعمال، الذي يشهد منافسة عالمية شديدة، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».