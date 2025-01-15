رأس الخيمة تحقق نتائج قياسية في قطاع السياحة خلال 2024

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تسجيل أقوى نتائج سنوية لها على الإطلاق، حيث استقبلت الإمارة 1.28 مليون زائر في عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 12% في عائدات السياحة، وزيادة كبيرة بنسبة 15% في عدد الزوار، ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات.

ويأتي هذا النجاح استكمالاً لتاريخ الهيئة الحافل بالإنجازات، ويبرز دور إستراتيجية الإمارة للنمو المستدام والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس، إن عام 2024 كان استثنائياً لقطاع السياحة في الإمارة ، حيث أبرز الالتزام بالاستدامة وتعزيز التواصل وتقديم تجارب فريدة تُلبي تطلعات جميع الزوار، مشيرا إلى أن إستراتيجية الإمارة لا تقتصر على استقطاب المزيد من الزوار فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة وجهة عالمية للمستقبل.

عوامل عديدة

وساهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الأداء القوي خلال 2024، تضمنت افتتاح الفنادق والمنتجعات الجديدة، وتوسيع أجندة الفعاليات عالمية المستوى، وتعزيز الربط الجوي العالمي بمطار رأس الخيمة الدولي، مع تنفيذ أفضل الحملات التسويقية وأكثر من 2.200 نشاط ترويجي عبر 70 مدينة على مستوى العالم.

وحققت إمارة رأس الخيمة خلال 2024 أرقاما قياسية لعدد الزوار من خلال استقطاب 1.28 مليون زائر، إضافة إلى حصول برنامج الاستدامة الخاص بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تصنيف "المشروع الأكثر استدامة في الشرق الأوسط" في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024.

ويؤكد هذا التصنيف مكانة رأس الخيمة كأول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الاعتماد الفضية من "إرث تشيك - EarthCheck" في مجال السياحة المستدامة، من خلال مبادرات مثل برنامجها الخاص "Responsible RAK" لاعتماد الاستدامة للفنادق والشركات السياحية .

توفير رحلات مباشرة جديدة

وتم تعزيز سهولة السفر إلى الإمارة من خلال توفير رحلات مباشرة جديدة من المدن الرئيسية في بولندا وأوزبكستان وكازاخستان ورومانيا وجمهورية التشيك وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند، ما أدى إلى زيادة الربط مع مطار رأس الخيمة الدولي.

وساهم افتتاح منتجعي سوفيتل شاطئ الحمرا وأنانتارا ميناء العرب في توفير تجارب فاخرة جديدة، بما في ذلك أول فلل عائمة فوق الماء في الإمارة.

وواصلت رأس الخيمة استضافة الفعاليات عالمية المستوى، بدءاً من بطولة رأس الخيمة للجولف و تحدي "المسير الجبلي لرابطة هايلاندر العالمية" الثالث وصولاً إلى قمة العرب للطيران ومنتدى المواطن العالمي الذي استضافته الإمارة لمدة أربع سنوات متتالية ، إضافة إلى نصف ماراثون رأس الخيمة السادس عشر وكأس HUAWEI AppGallery Gamers وإطلاق سلسلة الفعاليات الموسيقية "العجائب السبع - Seven Wonders".

واستقبلت الإمارة عام 2025 بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون، وسجلت رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح" و “أكبر صدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح ".

وتصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قائمة "أفضل بيئة عمل" التابعة لمؤسسة “Great Place To Work” العالمية للعام الرابع على التوالي ، كما حصلت على العديد من الجوائز الأخرى، منها "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط"، و"أفضل بيئة عمل في قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي" و"أفضل بيئة عمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي".

الأسواق الحالية والناشئة

وتواصل رأس الخيمة تنويع وتوسيع حضورها في الأسواق الحالية والناشئة، مع التركيز على منطقة رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند والصين.

وبرزت الصين كسوق كبيرة للنمو، حيث عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حضورها في الصين خلال 2024 من خلال مبادرات إستراتيجية تضمنت التعاون مع مجموعة هواوي وموقع السفر الصيني البارز Trip.com، إضافة إلى الحضور القوي على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مثل "WeChat" و"Red" و"Douyin".

وحصلت الهيئة بفضل هذه الجهود على العديد من الجوائز البارزة، بما في ذلك أفضل شريك عالمي والشريك الإستراتيجي المتميز لعام 2024 من "Trip.com"، إضافة إلى تصنيف "الوجهة السياحية الأسرع نمواً" من "Huawei Petal Ads"، ما عزز مكانة الإمارة وجهة مميزة للمسافرين الصينيين. وشهدت رأس الخيمة خلال 2024 نمواً كبيراً بنسبة 15% على أساس سنوي في أعداد الزوار في قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات، ما عزز مكانتها وجهة رئيسية في هذا القطاعن وتحقق هذا النمو الكبير بفضل العديد من المبادرات الإستراتيجية التي اتخذتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بما في ذلك أكثر من 80 نشاطاً ترويجياً دولياً عبر 20 سوقاً.

السياحة المستدامة

ويضمن نهج الإمارة المتوازن في مجال السياحة المستدامة تحقيق النمو دون التأثير على ثقافتها الفريدة ،حيث حظيت هذه الرؤية بالتقدير على مستوى العالم، حيث جاءت رأس الخيمة في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين الصادرة عن مؤسسة "إنترنيشنز" العالمية.

كما حققت المرتبة الأولى بين أفضل مدن العالم للمغتربين في مؤشر "الاستقرار في الخارج"، والثانية في مؤشر "العمل في الخارج"، والمركز الخامس في مؤشر "سهولة الاستقرار".

وحقق "برنامج الضيافة الإماراتية" الأول الذي أطلقته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالشراكة مع "كارير لاب" وجامعة ليروش السويسرية والذي تخرج فيه 18 شاباً إماراتياً نجاحاً كبيراً، ما يعكس التزام الإمارة برعاية قادة المستقبل في قطاع السياحة.