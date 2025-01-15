«تعاونية الشارقة»: دعمنا لـ 100 مزرعة محلية رفع مبيعاتها 10%

كشفت «تعاونية الشارقة» عن دعمها أكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة خلال السنوات الماضية، وأكدت على هامش استضافتها ملتقى المزارعين الخامس «زُرع في الإمارات»، أمس، تخصيصها أكثر من 1000 متر مربع لعرض منتجات المزارع المحلية، ما رفع مبيعات تلك المزارع بنسبة 10% خلال الأعوام السابقة.

من جانبهم، قال مسؤولون في تصريحات صحافية على هامش فعاليات الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من 100 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية، ومشاركة مصرف الإمارات للتنمية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن منتجات المزارع المحلية تشهد نمواً في عمليات الإنتاج والتوريد إلى الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن «الملتقى يهدف إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية، والتأكيد على دور (تعاونية الشارقة) في دعم المزارع المحلية، من خلال تسويق منتجاتها وإعطائها الأولوية في البيع والتسويق، فضلاً عن تسهيلات الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد في «تعاونية الشارقة»، راشد بن هويدن، إن «الملتقى يستهدف دعم المزارعين المواطنين، وتسليط الضوء على جهودهم، ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية، والإسهام في بيعها وتسويقها، كما يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد، ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي».

وأشار إلى أن «تعاونية الشارقة» أتاحت خلال السنوات الماضية دعم أكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة، تشمل مزارع عضوية، ومزارع زراعة مائية، ومزارع زراعة مستدامة، وذلك من خلال عرض وتسويق منتجاتها في فروعها الـ52 بإمارة الشارقة، ومنحها الأولوية في مساحات العرض بالفروع كافة، حيث خصصت لها أكثر من 1000 متر مربع، كمساحات إجمالية في فروع التعاونية لعرض منتجاتها، ما أثر إيجابياً في المبيعات الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، إذ ارتفعت بنسبة 10% خلال الأعوام السابقة.

في السياق نفسه، قال مصرف الإمارات للتنمية على هامش الملتقى، إنه يتيح برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية، الأول من نوعه في الدولة لدعم الأمن الغذائي الوطني، من خلال رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل المزارع والمزارعين المحليين، وبما يعزز استدامة مصادر الغذاء في الدولة.

أما مدير برنامج مسرعة «إجريكس» لدعم المشروعات الزراعية، جوزيف مخلوف، فقال إن «البرنامج يستهدف زيادة الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة التي تدعم زيادة إنتاجية وكفاءة المزارع، وتطوير مهارات المزارعين من خلال توفير التدريب اللازم، وتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق لترويج منتجاتهم، خصوصاً عبر شراكات مختلفة مع منافذ البيع».

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية رفعت عدد الأصناف الموردة إليها من المزارع المحلية لتصل إلى أكثر من 300 صنف حالياً، مقارنة بنحو 220 صنفاً خلال الربع الأول من العام الماضي، كما رفعت عدد المزارع التي تورد منتجاتها إلى فروع التعاونية لتصل إلى أكثر من 100 مزرعة محلية، بارتفاع نسبته نحو 8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي».

ولفت إلى زيادة كميات الأصناف الزراعية العضوية الموردة من المزارع الوطنية بنسب تجاوز 30% مقارنة بيناير 2024.

الأمن الغذائي

قال الأستاذ في جامعة الشارقة، الدكتور علي القبلاوي، إن «الجامعة أطلقت حلولاً مبتكرة لدعم استدامة الزراعة الصحراوية، عبر الأسمدة البيولوجية، واستخدام تقنيات ري ذكية، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، لتحسين بنية التربة، وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء».