«إيفا» الكويتية تبيع الشركة المالكة لـ«فيرمونت النخلة» مقابل 1.2 مليار درهم

قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة الكويتية (إيفا)، اليوم، إن شركتها «الزميلة» (إيفا للفنادق والمنتجعات) وافقت على بيع شركتها التابعة، شركة إيفا للفنادق والمنتجعات (جزر الكايمن)، والتي تملك فندق «فيرمونت النخلة» مقابل 100 مليون دينار (324.03 مليون دولار)، أي نحو 1.2 مليار درهم.

وأوضحت «إيفا» في بيان للبورصة الكويتية أن المشتري هو صندوق استثماري مدار من قبل شركة أرزاق لإدارة الاستثمار - المملكة المتحدة، متوقعة تحقيق ربح من الصفقة قدره 8.5 ملايين دينار كويتي.