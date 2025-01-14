«دبي الجنوب» تدشّن مركز قطع غيار لـ «فورد»

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، إطلاق منشأة جديدة ومتطوّرة لشركة «فورد» متخصصة بتوزيع قطع الغيار بالتعاون مع شركة «دي بي شينكر» العالمية المتخصصة في اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، ويمتد المركز على مساحة 42 ألف متر مربع، ويهدف إلى وضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، ما يعزز تطور القطاع اللوجستي في المنطقة، وأفاد بيان، أمس، بأن مركز توزيع قطع الغيار الجديد يحتوي على 20 رصيفاً للحاويات، منها 10 أرصفة للعمليات الواردة و10 أرصفة للعمليات الصادرة، ما يضمن تنفيذ الأنشطة في وقت واحد ويعزز سرعة التسليم.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «يسعدنا الترحيب بشركة (فورد) في (دبي الجنوب) لإطلاق منشأتها الجديدة، وبفضل الخبرات والإمكانات التي توفرها (دي بي شينكر) فإننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم توسع (فورد) في المنطقة، وتسهم في تقديم خدمات متميّزة للمتعاملين معها».

من جهته، قال نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في «دي بي شينكر» الشرق الأوسط وإفريقيا، أكو جاف: «نفخر في (دي بي شينكر) بدعم الرؤية الطموحة لشركة (فورد) نحو التميّز التشغيلي في الشرق الأوسط، ومركز توزيع قطع الغيار الجديد يُعدّ شاهداً على قوة التعاون والابتكار، حيث تم تصميمه لتبسيط العمليات اللوجستية، وتعزيز رضا العملاء».