«الشارقة لريادة الأعمال» يستضيف 300 متحدّث من 45 دولة

يجمع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 نخبة من أكثر قادة ريادة الأعمال تأثيراً على مستوى العالم، ويستضيف أكثر من 300 من كبار الشخصيات العالمية من 45 دولة في فعاليات دورته الثامنة، من بينهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، والأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، و«رجل الثلج» ويم هوف، ومحمد جودت، وعمار قنديل، إلى جانب مجموعة من صناع التغيير العالميين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتمويل، والفنون والإعلام وتطوير الأعمال، وغيرها من القطاعات.

وضاعفت هذه الدورة الموسّعة من المهرجان - الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير - برنامجها باستضافة أصوات عالمية ستسهم في إلهام وتنوير الحضور في 10 مناطق وخمس منصات، ليؤكد حضوره كأكبر حدث من نوعه في المنطقة يقام في الشارقة.

وفي تعليقها على قائمة الضيوف والمتحدثين، قالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، سارة عبدالعزيز بلحيف النعيمي: «يضع المهرجان على قائمة أولوياته وأهدافه، توفير بيئة داعمة للابتكار والريادة وتحفيز الطاقات المبدعة التي تمتلك فرص الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها، لذلك يحرص المهرجان على أن يكون منصة محلية وعالمية لاستفادة الجمهور من خبرات ورؤى أفضل القياديين والروّاد والمؤثرين في العالم، حيث تسهم كل شخصية من المتحدثين في إلهام المجتمع، وتحفيز أفراده على التفكير بشجاعة، والعمل بعزيمة وإصرار، وإحداث التأثير الإيجابي الهادف، وفي الوقت نفسه توسيع معارف الحضور وتعزيز ثقتهم وعلاقاتهم، بما يساعدهم على تجسيد رؤاهم على أرض الواقع، وهذا ما يجعل المهرجان حدثاً استراتيجياً بارزاً لتبادل المعرفة والتجربة، في عالم ريادة الأعمال وصناعة التغير الإيجابي المنشود».

وتسهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة الشارقة للفنون»، في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للفن المعاصر والثقافة، إذ تمثّل جهودها الملموسة ومهاراتها القيادية دوراً محورياً في مد الجسور بين عالم الإبداع والأعمال، موفّرة لرواد الأعمال رؤى سباقة حول دمج الابتكار الفني في الأعمال.