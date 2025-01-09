«طيران الإمارات» تستعد لتصبح أول ناقلة معتمدة لذوي التوحّد

بدأت «طيران الإمارات» رحلة استثنائية لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي، كأول «ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحّد»، بهدف توفير تجربة سفر سلسة وضيافة شخصية للمتعاملين من ذوي التوحّد والاضطرابات الحسية، ما يجعل السفر أكثر شمولاً للجميع.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأنه من المقرر أن يتم منح هذا الاعتماد رسمياً من قِبل «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر»، خلال الأشهر المقبلة، حيث سيكمل أكثر من 30 ألفاً من أفراد طاقم «طيران الإمارات» التدريبات الأولية، كما تخطط الناقلة لإطلاق معايير وخدمات جديدة لتحسين تجربة السفر للمتعاملين من طيف التوحّد وأسرهم، وسيتم الإعلان عنها العام الجاري.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه كجزء من مهمتها لجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، فإن هذه الخطوة تدعم أيضاً طموح دبي لتصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات في العالم.

ولفتت إلى أنه انطلاقاً من التزامها بخلق تجربة سفر ترحيبية لجميع المتعاملين بمن فيهم الأفراد المصابون بالتوحّد وذوو الاضطرابات الحسية، فقد عملت بترتيب مراجعة شاملة، وتدقيق شامل بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر.

وأضافت أن المجلس أجرى استطلاعاً شمل أكثر من 14 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، وتم جمع البيانات من هذا الاستطلاع إلى جانب مقابلات متعددة، واستطلاع صناعة الطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، وآراء 1200 من المتخصصين في القطاع، كما أجرى خبراء «المجلس» عمليات تدقيق لرحلات عدة لـ«طيران الإمارات».

وتتضمن عملية الاعتماد الشاملة التأكد من أن ما لا يقل عن 80% من الموظفين يكملون التدريب المخصص، إلى جانب الالتزام بالتدريب المستمر.