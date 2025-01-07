شركات تركية تروّج لمشروعاتها العقارية عبر معرض «آي بي إس» في دبي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، من 14 إلى 16 أبريل 2025، فعاليات الدورة الـ21 من معرض «آي بي إس» (IPS)، المنصة العالمية للمتخصصين في مجال العقارات، الذي يسلّط الضوء على ازدهار السوق العقارية في تركيا.

وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض يستقطب كبار المطورين الأتراك من ذوي الخبرة وأصحاب المشروعات المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون والحضور بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري بتركيا، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك، وبناء تعاون دولي للاستثمار.

ويقدّم المعرض فرصة فريدة للزوّار والعارضين والمستثمرين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في تركيا، وبحث سبل التعاون المحتملة، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب والرؤى حول الاتجاهات الجديدة التي تشكل قطاع العقارات وسط التطورات العالمية والإقليمية.

وبحسب البيان، شهدت سوق العقارات التركية تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثرة بالتحولات الاقتصادية والسياسات الحكومية، وعلى الرغم من ذلك فإن التوقعات تشير إلى نمو سوق العقارات التركية لتبلغ نحو 428.92 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.70% خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2032، وأكد البيان أن الحكومة التركية تواصل تقديم حوافز لجذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من البرامج والمبادرات، ومنها برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، الذي يمنح الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل.