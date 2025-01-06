إقامة دعوى تنفيذ

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن خدمة «دعوى تنفيذ» تتيح للمتعامل قيد دعاوى تنفيذ لكل أنواع الطلبات، مثل طلب تنفيذ إخلاء، وطلب تنفيذ المطالبة المالية، وطلب تنفيذ تجديد عقد إيجار، وذكرت الدائرة أن الأوراق المطلوبة هي صورة سند التنفيذ (الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية)، وصورة من إيصال المبلغ المودع على ذمة ملف الاستئناف (إن وجد)، إضافة إلى صورة من إيصال العرض والإيداع في حال كان الطلب تجديد العقد (إن وجد)، ورسالة من البنك أو كشف حساب يفيد برقم «الآيبان» (IBAN) الخاص بطالب التنفيذ (في حال طُلب التحديث)، وأخيراً صورة عقد الإيجار الأصلي في تجديد العقد.