مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 4.3 ملايين مسافر في أسبوعين

يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لبداية قياسية في عام 2025 مع توقعات باستقبال 4.3 ملايين مسافر، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي، الأمر الذي يمهد الطريق لأكثر شهور يناير ازدحاماً على الإطلاق.

وبلغت حركة المرور اليومية ذروتها يوم أمس (3 يناير)، حيث وصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى 311 ألف مسافر، في حين من المتوقع أن يصل معدل عدد المسافرين اليومي خلال الفترة إلى 287 ألف مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في (2018-2019).

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، إضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم. وبصفته المطار الرائد عالمياً للمسافرين الدوليين، يظل مطار دبي الدولي معياراً عالمياً للتميز التشغيلي، حيث يوفر شبكة اتصال واسعة وتجربة سفر سلسة للضيوف.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، قد كشفت عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 16.79 مليون سائح دولي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة بـ15.37 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%.

وبحسب بيانات للدائرة، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات عام 2023.

كما أظهرت بيانات لمؤسسة مطارات دبي، أن عدد الناقلات الجوية التي تشغل رحلاتها في مطارَي دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وصل إلى 109 شركات طيران تشغّل رحلاتها إلى 246 وجهة دولية في 103 دول.

وبحسب البيانات، فقد وصل عدد شركات الطيران في مطار دبي الدولي إلى 93 ناقلة جوية، وفي مطار آل مكتوم الدولي إلى 16 شركة.