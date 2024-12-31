تقرير يرصد طرق الدفع لشراء العقار في دبي

حدد موقع «بيوت» العقاري أبرز طرق الدفع لشراء العقار في دبي، وسط طلب كبير من المستثمرين والسكان على مختلف الوحدات السكنية والتجارية في العديد من مناطق الإمارة.

وذكر «بيوت» في تقرير أن الدفع بعد الاستلام من الطرق الشائعة التي تشهد إقبالاً بين الكثير ممن يرغبون في امتلاك العقارات في دبي، الأمر الذي أدى إلى إنشاء العديد من المشروعات العقارية في دبي التي توفر ميزة الدفع بعد الاستلام.

ويسمح هذا النوع من خطط الدفع لشراء عقار في دبي، بأن يقدم المشتري قيمة العقار على شكل أقساط بعد الانتهاء من إنشاء العقار وتسليمه إليه، والتي قد تمتد بين ثلاث سنوات و10، لكن يُطلب من المشتري عند اعتماد الدفع بعد التسليم، أن يسلّم نسبة محددة من القيمة الكلية للعقار، واستكمال ما تبقى عند استلام المشروع، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن شراء العقارات ضمن مشروعات قيد الإنشاء في دبي، بعد الانتهاء منها وتسليمها، يعد من أهم ميزات الدفع بعد التسليم، حيث يُسمح بعد ذلك للمشترين باستكمال الدفع عن طريق تأجير العقار، أو غيرها من السبل، ما يجعلها أيضاً من أبرز طرق الدفع لشراء العقار في دبي في الوقت الحالي.

وذكر التقرير أن الدفع عن طريق الرهن العقاري يعد من أهم الأساليب المتوافرة في شراء العقارات في دبي حالياً، حيث يعد قانون الرهن العقاري في دبي من أفضل الخيارات للمشترين الذين لا يملكون القيمة الكلية للعقار نقداً.

وأوضح التقرير أن العديد من المشروعات العقارية توفر إمكانية الدفع عن طريق الأقساط كواحدة من طرق الدفع لشراء عقار في دبي، ضمن نظام معين، حيث يتم تقسيم القيمة الكلية للعقار على نسب معينة يتم دفعها على فترات زمنية محددة، فعلى سبيل المثال، يمكنك الدفع عن طريق الأقساط حسب نظام 60:40، ما يعني أنه يتعين عليك دفع 60% من القيمة الكلية للعقار قبل الاستلام عن طريق الأقساط، ثم استكمال دفع 40% من القيمة عند استلامه، الأمر الذي يجعله من خيارات الدفع المفضلة عند فئة كبيرة من الأفراد.

ويلجأ العديد من المشترين إلى هذا الخيار لعدم توفر السيولة المالية الكافية، أو لرغبتهم في التمتع بالمرونة عند شراء العقار، والحصول عليه بطريقة أسهل من الدفع بشكل نقدي، فهناك العديد من المفارقات عند المقارنة بين الدفع النقدي أو بالتقسيط عند شراء العقار، ولكل منهما الميزات والتحديات الخاصة بهما.

وتتضمن أحدث طرق الدفع لشراء عقار بدبي في الوقت الراهن - وتعد أكثرها ملاءمة - الإيجار المنتهي بالتمليك، التي تمكّن المشتري من استلام العقار قبل استكمال الدفع بشكل كامل، حيث يتم إبرام عقد بين المالك والمشتري يمتد لفترة زمنية تصل إلى 10 سنوات، يقوم المشتري خلالها بدفع الإيجارات الشهرية للمالك، حتى يستكمل دفع القيمة الكلية للعقار، بحسب ما ذكره تقرير «بيوت».

وأورد التقرير أنه يمكن تقسيم تكاليف شراء عقار في دبي إلى مرحلتي ما قبل التسليم وما بعده، من خلال الدفع بطريقة (90/10)، حيث يمكن من خلال هذه الطريقة دفع نسبة 10% من سعر العقار قبل امتلاكه، ثم دفع ما نسبته 90% بعد استلامه من مالك المشروع العقاري، ويمكن تحقيق ذلك بالدفع عن طريق الأقساط، أو بواحدة من طرق الدفع الأخرى لشراء العقار في دبي التي يتفق عليها الطرفان.

وتختلف النسب تبعاً للمطور العقاري ونوع العقار الذي يتم تحديده من الجهة المعنية أو المسؤولة عن العقار، سواء كان الشراء عن طريق بنك أو وكيل عقاري أو المطور العقاري، أي يُمكن أن تكون طريقة الدفع (60/40 أو 70/30)، وغيرها الكثير.

الدفع ببطاقة الائتمان أو الخصم

رصد التقرير أن هناك العديد من وسائل الدفع المتاحة في مجال العقارات، مثل الدفع النقدي، والدفع بالشيكات، والدفع بالإيداع المصرفي، والدفع بالتحويل البنكي، والدفع بحساب الخصم التلقائي، والدفع ببطاقة الائتمان.

وفي الآونة الأخيرة أتاحت العديد من الشركات العقارية، مثل «إعمار» و«وصل» وغيرهما من الشركات، خدمة الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من «فيزا»، وفقاً لشروط معينة تحددها هذه الشركات، بالتعاون مع شركات البطاقات الائتمانية، وتهدف هذه الطريقة إلى تسهيل عملية شراء العقار في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وتقليل المعاملات الورقية وغير ذلك الكثير.