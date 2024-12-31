«التنافسية والإحصاء»: تذبذب واضح في عدد المواطنين بالبنوك خلال 13 عاماً

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة أن عدد المشتغلين الإماراتيين في البنوك العاملة بالدولة وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البنوك، إذ بلغ عددهم، في نهاية العام الماضي، 12 ألفاً و995 مشتغلاً إماراتياً.

وأوضح المركز في تقرير حديث، أصدره أمس، حول البنوك العاملة في الدولة، أن عدد المشتغلين الإماراتيين في البنوك العاملة في الدولة شهد تذبذباً واضحاً خلال الـ13 عاماً الماضية، إذ بلغ 12 ألفاً و649 مواطناً في عام 2011، ثم انخفض إلى 11 ألفاً و628 مواطناً خلال عام 2012، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى 11 ألفاً و893 مواطناً عام 2013، وإلى 12 ألفاً و434 مواطناً في عام 2014، ثم انخفض بشكل طفيف إلى 12 ألفاً و389 مواطناً في عام 2015، لينخفض بشكل كبير ويصل إلى 10 آلاف و246 مواطناً في عام 2016، ثم إلى 9707 مواطنين في عام 2017.

ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الإماراتيين ليصل إلى 10 آلاف و48 مواطناً عام 2018، ثم انخفض بشكل طفيف إلى 10 آلاف و38 مواطناً عام 2019. وبلغ عدد المشتغلين الإماراتيين 10 آلاف و44 مواطناً عام 2020، و10 آلاف و887 مواطناً عام 2021، ليقفز إلى 12 ألفاً و62 إماراتياً عام 2022، ثم يواصل الارتفاع ليصل إلى 12 ألفاً و995 إماراتياً بنهاية العام الماضي، وهو أكبر عدد يصل إليه في تاريخ البنوك.

وفي ما يتعلق بعدد المشتغلين غير الإماراتيين في البنوك العاملة في الدولة، أوضح التقرير أن عددهم بلغ 24 ألفاً و850 مشتغلاً عام 2011، ثم انخفض بشكل طفيف إلى 24 ألفاً و618 مشتغلاً في عام 2012. وواصل عددهم الانخفاض ليصل إلى 24 ألفاً و190 مشتغلاً عام 2013، ثم قفز إلى 26 ألفاً و579 مشتغلاً عام 2014، ثم إلى 27 ألفاً و770 مشتغلاً عام 2015.

وانخفض عدد المشتغلين من غير الإماراتيين إلى 26 ألفاً و725 مشتغلاً عام 2016، وواصل الانخفاض إلى 24 ألفاً و968 مشتغلاً عام 2017، ثم عاود العدد الارتفاع ليصل إلى 26 ألفاً و581 مشتغلاً عام 2018، ثم انخفض مجدداً إلى 25 ألفاً و599 مشتغلاً عام 2019، وإلى 23 ألفاً و400 مشتغل عام 2020، ثم إلى 22 ألفاً و676 مشتغلاً عام 2021، ليرتفع عددهم مجدداً إلى 23 ألفاً و768 مشتغلاً عام 2022، وإلى 25 ألفاً و173 مشتغلاً بنهاية عام 2023.

وفي ما يتعلق بالعدد الإجمالي للموظفين في البنوك، شاملاً الإماراتيين وغير الإماراتيين، ذكر التقرير أن عددهم بلغ 37 ألفاً و499 مشتغلاً عام 2011، بينما سجل 38 ألفاً و168 مشتغلاً عام 2023.