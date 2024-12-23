4 مليارات درهم استثمارات «سورا بيتش»

أعلنت شركة «آرك» للتطوير العقاري عن انطلاق أعمال البناء في مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز»، في جزيرة المرجان، بكلفة أربعة مليارات درهم، وذلك خلال حفل تدشين شهده نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين، وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، المهندس عبدالله العبدولي: «يمثل مشروع (سورا بيتش ريزيدنسز) إضافة مميزة إلى المشهد العمراني في رأس الخيمة، حيث يجسد رؤيتنا الطموحة لتحقيق التميز في جزيرة المرجان، كما يرسي المشروع معايير جديدة للمشاريع العقارية الفريدة على مستوى المنطقة».