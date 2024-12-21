5 وجهات تتصدّر اهتمامات المواطنين الإماراتيين في عطلة رأس السنة

قال الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان، إن «أسواق المملكة المتحدة وفرنسا وتايلاند، فضلاً عن أذربيجان والمغرب تصدرت اهتمامات المواطنين الإماراتيين خلال عطلة رأس السنة»، مشيراً إلى أن «عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج عبر موقع (ويجو) خلال الشهر الجاري، نحو 450 ألف عملية بحث، ما يعكس رغبة قوية في السفر».

وأضاف حميدان، لـ«الإمارات اليوم»: «تُعد لندن من أبرز الوجهات للمواطنين الإماراتيين في رأس السنة، حيث توفر أجواء شتوية وفعاليات احتفالية مثل عروض الألعاب النارية وأسواق التسوق الشهيرة. وفي باريس، يمكن الاستمتاع بالأجواء وزيارة المعالم الشهيرة».

وتابع حميدان: «أما بالنسبة لتايلاند فهي تقدم تجربة استوائية مميزة بشواطئها الجميلة، وجزرها الشهيرة مثل بوكيت»، مشيراً إلى أن باكو تعد وجهة سياحية متطورة تجمع بين الحداثة والتاريخ، بينما تتميز المغرب بأجوائها الدافئة وثقافتها الغنية، وأسواقها التقليدية الرائعة.

وقال: «يُقدّر سعر التذكرة خلال هذه الفترة بنحو 580 دولاراً أميركياً إلى هذه الوجهات، ما يشير إلى حرص المسافرين على التخطيط المسبق والبحث عن خيارات سفر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم»، مضيفاً: «تعكس هذه الاتجاهات تنوع احتياجات المسافرين في الإمارات بين السفر العائلي والترفيهي، مع استمرار الاهتمام بالوجهات المألوفة والجديدة، على حد سواء».