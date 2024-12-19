بيع قصر في "شارع الأحلام" بدبي بقيمة 200 مليون درهم

بيع قصر في "شارع الأحلام" بدبي اليوم بقيمة 200 مليون درهم، بحسب بيان صحافي.

ويقع القصر في مجمّع هيلز غروف داخل دبي هيلز إستيت.

وبني القصر على مساحة تزيد عن 37,700 قدم مربع، ويتكون من أربعة طوابق تشمل تراساً على السطح ودوراً سفلياً وحديقة واسعة مع مسبح فريد التصميم، كما يوفّرإطلالات بانورامية متميزة على ملعب الغولف والأفق الرائع لوسط مدينة دبي وبرج خليفة.

يعدّ هيلز غروف، أحد المجمّعات الحصرية في دبي هيلز إستيت، موطناً لـ26 قصرًا فقط، حيث يتمتع الموقع بإطلالات ساحرة على ملعب الغولف والبحيرات الخلابة.

وفي سياق متصل، بلغ سوق العقارات في دبي ذروته في أكتوبر الماضي، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيم بلغ 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي).

وتعكف دبي على جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، خاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة، ما ساعد على زيادة تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024.