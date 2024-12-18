%15.4 نمواً في مبيعات العقارات السكنية بدبي.. و24.2% للمكاتب خلال نوفمبر

واصلت سوق العقارات في دبي تسجيل أداء استثنائي ونمو قوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجّل قطاع العقارات السكنية زيادة في المبيعات بنسبة 15.4% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات التجارية 9.2 مليارات درهم، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، دانييل هادي: «تواصل سوق العقارات في دبي تحقيق نمو قوي وإظهار مرونة استثنائية، مستنداً إلى أسس قوية ومدعوماً بالطلب المتزايد. ويعكس النمو المستدام في قطاع العقارات السكنية، مع تزايد الاهتمام بالوحدات السكنية ذات التصاميم المبتكرة والأسعار المناسبة، ديناميكية السوق وقدرتها الكبيرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. كما يعكس الأداء المذهل لقطاع العقارات التجارية، والمتمثل في القفزة النوعية لمبيعات المكاتب ونمو الإيجارات، ترسيخ دبي مكانتها كوجهة عالمية للأعمال».

وأضاف: «من المتوقع أن يواصل قطاع العقارات في دبي مساره التصاعدي، مدفوعاً بالنمو المستمر لاقتصاد الإمارة واستقطابها المزيد من الشركات والسكان من مختلف أنحاء العالم، حيث تعكس نتائج شهر نوفمبر مرونة السوق وقدرتها على التكيف وثقة المستثمرين الراسخة بها، ما يَعِد بإمكانية تحقيق إنجازات قياسية تزامناً مع اقتراب نهاية عام 2024 وبداية العام الجديد».

وبرز مؤخراً اهتمام متزايد بالوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات العقارات التي تقلّ قيمتها عن مليون درهم إلى 32.2%، مقارنةً بـ26.7% في شهر أكتوبر.

وواصلت الشقق، لاسيما الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، تصدر المشهد العقاري، حيث شكّلت أكثر من 84% من إجمالي المبيعات.

وحققت سوق العقارات التجارية أداءً قوياً أيضاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 9.2 مليارات درهم، بزيادة بلغت 3.1% على أساس سنوي. كما قفزت مبيعات المكاتب بنسبة 24.2%، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط الأسعار بنسبة 31.1% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الطلب القوي والعرض المحدود على مساحات المكاتب الفاخرة.

وامتدّ هذا النمو إلى سوق الإيجارات أيضاً، حيث شهد حجم الصفقات زيادة بنسبة 21.9% مقارنةً بشهر أكتوبر، كما ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في مختلف القطاعات بنسبة 18% على أساس سنوي، تصدرتها إيجارات المكاتب بزيادة قدرها 28.1%. وتواصل معدلات الإشغال المرتفعة والمنافسة القوية في قطاع المساحات المكتبية من الفئة «A» الإسهام في دعم مشهد قطاع العقارات التجارية المزدهر في دبي.

وعلى الرغم من انخفاض عدد صفقات بيع العقارات السكنية إلى 12.695 ألف صفقة في شهر نوفمبر، مقارنةً بالأداء القياسي لشهر أكتوبر، إلا أن هذا الرقم لايزال يعكس استقرار السوق ونموه المستدام، إلى جانب الزيادة الطفيفة بنسبة 0.38% في متوسط الأسعار، ما يعزز استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق العقارات.