«المالية» تبحث مع بنك التنمية الأوراسي فرص التمويل للمشروعات التنموية

استضافت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشروعات والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، كما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، رئيس البنك نيكولاي بودغوزوف.

وتناول الاجتماع آفاق النقاش في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، إلى جانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، ومناقشة سبل تحقيق التكامل الإقليمي، ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.

وقال الخوري: «يأتي هذا الاجتماع تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، تحرص الإمارات على بناء جسور تعاون فاعلة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية».

يشار إلى أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء، هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ15.3 مليار دولار، ويركز البنك على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، ما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.