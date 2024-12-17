أحمد بن سعيد: المطارات عناصر ربط حيوية ومحرّكات اقتصادية للمجتمعات والبلدان

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 من «معرض المطارات 2025» من السادس إلى الثامن من مايو المقبل، وتركز أجندة المعرض على أفضل وأكثر الطرق فاعلية للتعامل مع الارتفاع السريع في حركة الطيران، إضافة إلى التطبيق الفعّال لأحدث التقنيات والابتكارات.

وتنتظر أصحاب المصلحة والمهنيين في القطاع، فرص استثنائية للتواصل وعقد الأعمال، وذلك مع مشاركة عدد كبير من العارضين من كل أنحاء العالم، إلى جانب تنظيم أربعة مؤتمرات رئيسة لتعزيز المعرفة على مدى ثلاثة أيام.

وتعليقاً على أهمية المعرض، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والراعي لمعرض المطارات: «تُعدّ المطارات عناصر ربط حيوية، ومحرّكات اقتصادية للمجتمعات والبلدان».

وأضاف سموّه، أن «دبي باعتبارها مركزاً رئيسياً عند ملتقى طرق السفر العالمي، تستثمر 35 مليار دولار أميركي (128 مليار درهم) في المرحلة الثانية من تطوير (مطار آل مكتوم الدولي–دبي وورلد سنترال)، ليصبح أضخم مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً».

وأوضح سموّه أن «المطارات في كل أنحاء المنطقة تعمل أيضاً على التحديث والتوسع، لتلبية الطلب المتزايد على السفر حول العالم»، لافتاً سموّه إلى أن «معرض المطارات، الذي تنظمه شركة (آر إكس للمعارض) يبقى منصة أساسية لدعم نمو الأعمال وتوسيعها في صناعة المطارات».

ويشهد معرض المطارات 2025 تنظيم أربعة مؤتمرات، على هامش أعماله كفعاليات موازية، وهي: منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، والجمعية العامة لمنظمة المرأة في الطيران.

وتستمد هذه المنصة السنوية المتعددة الفعاليات، من بين جهات أخرى، دعمها من كل من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي التي تتخذ من دبي مقراً لها.

من جانبها، قالت مديرة الفعاليات في «آر إكس»، الشركة المنظمة لمعرض المطارات، مي إسماعيل: «لصناعة المطارات مستقبل واعد جداً، مع فرص نمو كبيرة تقريباً لجميع أصحاب المصلحة. لقد بقيت المطارات ثابتة في التزامها بقطاع سفر جوي آمن ومستدام ومزدهر، وفي عصر التكنولوجيا فإن تركيز مشغلي المطارات ينصبّ على الازدهار بشكل أكبر بدلاً من مجرد البقاء على قيد الحياة».