إطلاق «بلوسوم 76» في قرية جميرا الدائرية

أطلقت شركة «ترانكويل إنفرا» للتطوير العقاري مشروع «بلوسوم 76» في وسط منطقة قرية جميرا الدائرية في دبي، باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار (185 مليون درهم)، ويتألف المشروع من 111 شقة.

وقال المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «ترانكويل إنفرا» للتطوير العقاري، الدكتور شراد ناير، إن «دبي ترسخ مكانتها بإيقاع متسارع كوجهة استثمارية مثالية بفضل عوائدها العالية على المبيعات والإيجارات، إلى جانب وجود فريق ريادي من خبراء القطاع».