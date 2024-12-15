دائرة الطاقة بأبوظبي تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية

حصدت دائرة الطاقة في أبوظبي جائزة القيادة الاستشرافية تقديراً لدورها البارز في وضع سياسات مبتكرة في مجال إعادة استخدام المياه، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في إطار فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة في أبوظبي. ونالت الدائرة هذه الجائزة تقديراً لجهودها الرائدة ومبادراتها النوعية في مواجهة تحديات المياه العالمية. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إلى جانب وفود الجهات المشاركة في المؤتمر. وشكل الحدث فرصة للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي تتماشى مع رسالة المؤتمر الهادفة إلى تشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه.