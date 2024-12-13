3 صكوك إندونيسية جديدة بـ 2.75 مليار دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة عن إندونيسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج إندونيسيا لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 45 مليار دولار.

وذكرت البورصة، في بيان، أمس، أن هذه هي المرة الرابعة خلال العام الجاري التي تصدر فيها إندونيسيا صكوكاً في الأسواق المالية بالدولار الأميركي، لتصبح الدولة الوحيدة في آسيا التي حققت هذا الإنجاز المهم، ما يعكس الإقبال الواسع ومستوى الطلب القوي من المستثمرين على إصدارات الحكومة الإندونيسية.

وأوضحت أن شرائح الصكوك المدرجة الجديدة، تشمل شهادات صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار بمعدل ربح 5.00%، تُستحق في عام 2030، إضافة إلى شهادات صكوك بقيمة 900 مليون دولار بمعدل ربح 5.25%، تُستحق في عام 2034، وشهادات صكوك بقيمة 750 مليون دولار بمعدل ربح 5.65%، تُستحق في عام 2054.

وتجاوز الاكتتاب على الصكوك الجديدة، القيمة المستهدفة بواقع 1.8 ضعف، ما يبين الاهتمام القوي من المستثمرين الدوليين، ويعزز الثقة في مسار نمو الاقتصاد الإندونيسي.

وبذلك، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 98.9 مليار دولار، ما يؤكد مكانة الإمارة كأكبر وجهة عالمياً لإدراج الصكوك.

وتُعدّ حكومة إندونيسيا من أكبر الجهات المصدرة للصكوك في «ناسداك دبي»، وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من الحكومة الإندونيسية في البورصة إلى 24.6 مليار دولار عبر 21 عملية إدراج.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سفير إندونيسيا لدى دولة الإمارات، حسين باجيس، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب كل من الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي، إيكو إن إم سابوترو، ممثلاً لحكومة إندونيسيا، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال باجيس: «شكلت الإصدارات الثلاثة للصكوك من قبل إندونيسيا إنجازاً استثنائياً، فعلى الرغم من التحديات المالية العالمية، فإن الحكومة نجحت في دخول السوق وجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين».

من جهته، قال علي: «نرحب بأحدث إصدارات الصكوك من إندونيسيا في (ناسداك دبي)، الذي يشكل إنجازاً مهماً، ويعكس الشراكة القوية بين إندونيسيا ودبي، كما يؤكد مكانة البورصة مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي».