الإمارات وكوريا الجنوبية تعززان الشراكة لدعم ريادة الأعمال

عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإماراتية - الكورية اجتماعها الأول في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، ووزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية، أوه يونغجو، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار، والارتقاء بمستويات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في الجانبين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى كوريا، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «2024 COME UP» خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وقالت المزروعي: «حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة الكورية بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يُمثل اجتماع اللجنة خطوة مهمة لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال في أسواق البلدين، ورفدها بالمزيد من الممكنات التي تسهم في زيادة جاذبيتها لرواد الأعمال والشركات الناشئة، لاسيما أن البلدين يمتلكان بنية تحتية متقدمة وسياسات تشريعية مرنة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الناشئة وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع».

وأضافت أن المحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة، ستؤدي دوراً محورياً في توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال، وستسهم في خلق فرص جديدة تدعم نمو مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المزروعي إلى أن وزارة الاقتصاد ستقدم كل أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في التوسع والاستثمار بالأسواق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز العمل الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول اتجاهات بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تسهيل إقامة المشاريع الناشئة، كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في تأسيس برامج جديدة من شأنها تسريع نمو أعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها، ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.