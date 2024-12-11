بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في دبي، أمس تسجيل صفقة لبيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهم.

وجاءت الصفقة في مشروع سيكس سينسز نخلة جميرا وهي أعلى عملية بيع تم تحقيقها في المشروع حتى الآن.

كما تعد الصفقة وواحدة من بين أغلى عشرة مساكن تحمل اسم علامة تجارية تم بيعها في عام 2024.

وذكرت شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في بيان، أن الصفقة تسلط الضوء على النمو المستمر لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة وقوة سوق بيع العقارات على الخارطة (أوف بلان) في دبي.



وأفاد البيان، أن المساكن ذات العلامات التجارية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في دبي، حيث كشفت بيانات القطاع عن تسجيل مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 وحده، ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة المعاملات في المدينة. ويمثل هذا الرقم المذهل زيادة بنسبة 44% على أساس سنوي في حجم المعاملات للمساكن ذات العلامات التجارية.

وتعد جاذبية العلامة التجارية المرموقة محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث يسعى المطورون إلى تمييز مشاريعهم في سوق تنافسية.

ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في قطاعات العقارات الفاخرة، وتجلى ذلك في زيادة بنسبة 43% في المشاريع الجديدة ذات العلامات التجارية في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بما في ذلك 17 إطلاقاً جديداً تضم 7262 وحدة في النصف الأول فقط من هذا العام.