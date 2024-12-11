«دبي المالي العالمي» يعزز مكانته بوابة لاستقطاب الشركات الصينية

عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته بوابةً استراتيجيةً للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات الصينية في دولة الإمارات. وتستخدم الشركات الصينية مركز دبي المالي العالمي للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن دول الحزام والطريق التي تتمتع باتصالات قوية من خلال دبي.

وذكر المركز، في بيان أمس، أنه شهد خلال العام الجاري، اهتماماً متزايداً للانضمام إليه من جانب البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع التأمين وإعادة التأمين، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على مدار 40 عاماً.

وقامت أكبر الأسماء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الصينية بتأسيس عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، حيث تُعدّ 30% من الكيانات في البلاد من ضمن الشركات المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500 العالمية».

وفي الشهر الماضي، افتتح بنك الاتصالات الصيني مقره الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، لينضم إلى مؤسسات مالية أخرى بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وشركة الصين الدولية للأوراق المالية المحدودة، وشركة سي إم بي الدولية للأوراق المالية المحدودة، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان «سينوشور».

كما أقامت شركات كبرى ومتعددة الجنسيات، مثل: مؤسسة البترول الوطنية «سي إن بي سي»، وشركة «لي أوتو»، وشركة «نيو»، وشركة الصين للبترول والبتروكيماويات «سينوبك»، ومؤسسة الشبكة الحكومية الصينية «ستيت جريد»، وشركة «تيرمينوس»، وشركة «زد تي إي»، مقاراً لها ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي الواسعة.

ويضم مركز دبي المالي العالمي المجموعة الوحيدة في دولة الإمارات من الشركات المالية الصينية بما في ذلك أكبر خمسة بنوك، التي تسهم مجتمعة بأكثر من 30% من إجمالي أصول البنوك وأسواق رأس المال في المركز.

وتنشط البنوك الصينية في إصدار السندات في بورصة «ناسداك دبي»، بما في ذلك السندات الخضراء، مع استخدام العائدات في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والطاقة النظيفة والنقل في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وعلى مر السنين، أدرجت الجهات المصدرة الصينية أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار في «ناسداك دبي». وفي نوفمبر الماضي، أدرجت وزارة المالية الصينية سندين بقيمة ملياري دولار في «ناسداك دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «أصبح مركز دبي المالي العالمي المركز المالي المفضل للكيانات الصينية في القطاع المالي وكذلك للشركات متعددة الجنسيات، ما يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية».

وأضاف: «سنواصل التزامنا بتزويد الشركات الصينية بأفضل منصة تمكينية تساعدها على تعزيز نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث تدعم بنيتنا التحتية وإطارنا التنظيمي هذه الأهداف، بما يعزز التزام مركز دبي المالي العالمي بدفع عجلة النمو الاقتصادي، والارتقاء بمستقبل القطاع المالي».

. البنوك الصينية تنشط بإصدار السندات في «ناسداك دبي»