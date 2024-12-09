100Unicorns تفتتح مكتبا في "أبوظبي العالمي"

أعلنت شركة "100Unicorns"، أكبر صندوق رأس مال مخاطر ومسرعة أعمال في الهند للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، اختيار أبوظبي لتكون أول محطة لها للتوسع في الأسواق الأجنبية، وذلك من خلال افتتاح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي (ِADGM)، المركز المالي العالمي في أبوظبي. وتأسست شركة 100Unicorns، المعروفة سابقاً باسم "9Unicorns"، في عام 2020 وفق رؤية تهدف إلى تطوير وخلق أكثر من 50 شركة متخصصة في تقديم منتجات محددة، وتمتلك الشركة حالياً صندوق جديد بحجم مستهدف يبلغ 200 مليون دولار.

وتهدف "100Unicorns"، من خلال الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة إلى السوق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء ممر عابر للحدود بين الهند وعموم المنطقة من أجل تمكين الاستثمارات في الشركات الناشئة وتسريع نموها واحتضانها، إضافة إلى دعم تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند ودولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال د. أبورفا رانجان شارما، العضو المنتدب ومؤسس 100Unicorns: "يسعدنا تأسيس مكتبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرتنا لجلب أفضل ما في منظومة الشركات الناشئة النابضة بالحياة في الهند إلى المستثمرين الدوليين. ومن خلال تأسيس صندوقنا ضمن أبوظبي العالمي (ِADGM)، نهدف إلى فتح الأبواب أمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكينهم من الوصول إلى فرص عالية النمو في الهند مع ضمان استفادتهم من معايير حوكمة الشركات والشفافية الرفيعة المستوى".

وبدوره، قال مانوج أهيراي، شريك عالمي ومسؤول تنفيذي أول لدى 100Unicorns: "لقد لعب الدعم الاستباقي وإطار العمل التشريعي عالمي المستوى لدى أبوظبي العالمي (ِADGM) دوراً أساسياً في تسهيل إطلاق شركة 100Unicorns في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما وفّر التوجيه والموارد اللازمة للاندماج بسلاسة في النظام البيئي المالي والتجاري للمنطقة. إن دخولنا إلى هذا السوق لا يتوافق فقط مع استراتيجينا للنمو بل ويسهم أيضاً في توطيد أواصر العلاقات التاريخية بين الهند والإمارات، بما يعزز التعاون والابتكار عبر الحدود".