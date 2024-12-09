معرض "ميبا" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة ينطلق غداً لاستعراض أبرز الابتكارات في القطاع

تنطلق يوم غد الثلاثاء 10 ديسمبر فعاليات الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

وتستمر دورة عام 2024 من المعرض لثلاثة أيام لتستقبل زواراً من أكثر من 95 دولة، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع طيران رجال الأعمال، في ضوء النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع. ويهدف المعرض إلى تحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، من خلال جدول أعمال متجدد ومزايا وعروض إضافية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "تعكس الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة النمو والتطور الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستضيف دورة هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين، وتشهد الكشف عن منصات جديدة من شأنها أن تسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون ودفع عجلة النمو ضمن القطاع. ويواصل المعرض العمل على معالجة التحديات الرئيسية واستكشاف الحلول المبتكرة؛ ليستمر كمنصة فعالة تجمع تحت مظلتها الجهات العالمية الرائدة في القطاع، وتعمل على رسم ملامح مستقبل طيران رجال الأعمال وترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للطيران".

وتستضيف الدورة العاشرة مجموعة متنوعة من الجهات العارضة، تشمل أكثر من 145 جهة محلية وإقليمية وعالمية، مع أكثر من 65 جهة تشارك للمرة الأولى، لتسجل الفعالية رقماً قياسياً في عدد المشاركين وتوفر فرصأً فريدة للتواصل والاستكشاف. وتتضمن الجهات العارضة المشاركة في الفعالية شركة تشابمان فريبورن، وشركة سيتاديل كومبليشن، وصالة كبار الشخصيات في الفطيم دي سي للطيران، وشركة دنكان للطيران، ومجموعة إمباير للطيران وشركة جوجو لطيران رجال الأعمال، وشركة جرين بوينت تكنولوجيز، وشركة هانيويل إنترناشيونال، وشركة جت للطيران وشركة جت لخدمات الدعم، وشركة لونا جيتس، وشركة يو إيه إس إنترناشونال تريب سابورت، ومنصة فيكتور وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باراس داميشا، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة إمباير للطيران: "تتيح لنا دورة عام 2024 من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة فرصة فريدة للالتقاء مع مالكي ومستأجري طائراتنا وشركاء الطيران، الأمر الذي ينسجم مع حرص مجموعة إمباير للطيران على تنمية العلاقات المهنية والشخصية وبناء الثقة من أجل تعزيز قطاع الطائرات الخاصة. كما يوفر المعرض مساحة مثالية للتواصل مع أفراد وشركات جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع. ويشكل المعرض أيضاً منصة لتسليط الضوء على المجموعة وفريقها المميز أمام الجهات البارزة قي القطاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض تجربتنا المميزة والمساهمة في دعم المساعي والرؤى الرامية لترسيخ مكانة دبي كعاصمة الطيران في العالم".

وتشهد الفعالية إطلاق مبادرات وصفقات جديدة؛ كما يعود معرض بيز آف ليستضيف ما يزيد على 55 متحدثاً من أبرز المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ينتمي 70% منهم إلى كبار المسؤولين. وتتناول الجلسات الحوارية هذا العام ثلاثة محاور رئيسية، تشمل "المرحلة الجديدة لطيران رجال الأعمال"، و"نحو مستقبل مستدام"، و"قادة الجيل القادم في قطاع طيران رجال الأعمال".

وتشمل قائمة أبرز قادة القطاع المشاركين في الفعالية كلاً من ديفيد فان دين لينجينبرغ، رئيس قسم شؤون القطاع في مجموعة لوكس أفييشن؛ ووليد الرحماني، المدير العام المساعد لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات؛ ويوسف معلم، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في شركة فيستا؛ وجوان جودال، الرئيسة التنفيذية لشركة تاغ للطيران في أوروبا؛ وكورت إدواردز، المدير العام للمجلس العالمي للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، وغيرهم.

ويمثل المعرض الثابت أحد أبرز فعاليات معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، حيث يتضمن 30 طائرة لأبرز شركات التصنيع الرائدة مثل إيرباص لطائرات رجال الأعمال، وبوينج بيزنس جيتس، وبومباردييه، وداسو للطيران، وإمبراير، وجلف ستريم، وتيكسترون للطيران، إلى جانب رويال جت، والقطرية لطائرات رجال الأعمال، وفيستا، وفالكون، وكوملوكس، والأولى للطيران وغيرها. ومن الجدير بالذكر وجود 12 جهة عارضة تشارك للمرة الأولى في هذه الفعالية المميزة.

ومن جانبه، قال يوسف معلم، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في شركة فيستا: "نواصل التزامنا بدعم مسيرة النمو والنجاح بما يعود بالفائدة على أعمال الشركات، في ضوء الحاجة الملحة في المنطقة إلى الاستفادة من الوصول سريعاً إلى الأسواق العالمية. ويمثل معرض ميبا فعالية هامة بالنسبة لشركة فيستا، حيث يوفر منصة فريدة لاستعراض أسلوبنا الاستثنائي في تلبية الحاجات المتنامية لعملائنا من المؤسسات والأفراد، فضلاً عن دوره في تعزيز علاقاتنا الوثيقة في القطاع. كما تمثل سوق منطقة الشرق الأوسط جزءاً هاماً من استراتيجية نمونا، حيث تنظر المنطقة إلى الطيران الخاص بصفته وسيلة هامة لممارسة الأعمال أيضاً. ويتيح لنا المعرض فرصة الالتقاء بالعملاء بشكل شخصي ومعرفة احتياجاتهم، بالإضافة إلى التعريف بقدرة أسطولنا المتطور وخدماتنا المرنة على العمل وفق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة والربط".

وتشمل أبرز أنشطة المعرض الأخرى ستارت أب هاب، وهو منصة جديدة مخصصة للشركات الناشئة العالمية لاستعراض الابتكارات والتواصل مع أبرز الجهات في قطاع طيران رجال الأعمال؛ بالإضافة إلى جناح النقل الجوي المتقدم، الذي تم إطلاقه مؤخراً ويوفر فرصة الاطلاع على أحدث تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية. كما تشهد دورة هذا العام عودة منصة قادة الجيل القادم، التي توفر برنامجاً تفاعلياً لمدة نصف يوم يتيح للطلاب فرصة استكشاف التوجهات المستقبلية في قطاع طيران رجال الأعمال. وينطلق معرض لاكجري بوليفارد ضمن المعرض الثابت برعاية شركة فالكون، وهو فعالية مخصصة لأشهر العلامات العالمية الفاخرة وطائرات رجال الأعمال.

ويشهد معرض ميبا شراكات فريدة ومدعومة بمنصات مثل برنامج المشغلين، الذي يقام برعاية شركة طيران السعودية الخاص؛ وبرنامج الضيف البلاتيني، برعاية شركة فالكون، ما يمهد الطريق لإقامة شراكات جديدة وعلاقات راسخة. كما يوفر تطبيق ميبا كونكت المدعوم بالذكاء الاصطناعي أداة هامة لزيادة عمليات الإنتاج وتنظيم اللقاءات مسبقاً والاطلاع على جدول الأعمال وغيرها.

ويُقام معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتشمل قائمة أبرز شركاء المعرض في دورته الجديدة شركتيّ 4 إير وإير بي بي ومجموعة إيكس للاستثمار وشركات دار جلوبال ودي سي للطيران وجيتكس ولوفتهانزا تكنيك وإم دي أون بورد وشركة طيران السعودية الخاص.